Также военные сообщили, что фронт на этом направлении удалось стабилизировать.

Украинские военные сдержали наступление россиян и вернули контроль над ситуацией возле населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

"Возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован", - отметили в Силах обороны юга.

Также отмечается, что ситуация на юге Украины остается напряженной. За прошедшие сутки враг 62 раза штурмовал позиции Сил обороны. В частности, на Гуляйпольском направлении украинские военные отбили 21 атаку врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

Кроме того, на Александровском направлении было 30 атак противника вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Январское, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки. На Ореховском направлении отбито десять атак, которые оккупанты осуществляли в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского, в районе Каменского и Степного.

В целом за прошедшие сутки вражеские потери составили 243 оккупанта, две ББМ, 15 артиллерийских систем, семь мотоциклов и тому подобное. Выявлено и уничтожено семь расчетов вражеских операторов БпАК.

Ситуация возле Гуляйполя

Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на Гуляйпольском направлении ситуация непростая. Украинским военным пришлось отойти из нескольких населенных пунктов, потому что противник фактически разрушил все укрепления.

По его словам, на прошлой неделе враг воспользовался ухудшением погодных условий, когда был густой туман, и пытался использовать тактику скрытого проникновения ДРГ в глубину нашей обороны - там были боевые столкновения, эти группы были уничтожены.

