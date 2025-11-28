Выручка Метинвеста в 2024 году составила 323,2 млрд грн - это самый большой показатель среди частного сектора.

Группа Метинвест в пятый раз подряд заняла первое место в рейтинге 202 крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine. Издание называет эту компанию "хребтом украинской экономики": несмотря на войну и потерю ключевых активов, Метинвест остается крупнейшим холдингом страны.

Этот рейтинг Forbes Ukraine составляет ежегодно, и в 2024 году "стоимость билета" для попадания в рейтинг выросла до 5,5 млрд грн выручки. В первую пятерку вошли Метинвест, ДТЭК, АТБ, Kernel и Fozzy Group. Выручка Метинвеста в 2024 году составила 323,2 млрд грн - это самый большой показатель среди частного сектора.

Метинвест остается крупнейшим, несмотря на серьезные потери активов: в 2022 году компания потеряла "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе. В январе 2025 года из-за близости фронта пришлось приостановить работу шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринской фабрики. Это привело к потере 3,1 млн т коксующегося угольного концентрата - критического ресурса для украинской металлургии. А значит - минус 40% потенциального производства стали и 66% коксующегося угля для отрасли.

Впрочем, своих работников Метинвесту удалось сохранить: на этих предприятиях работали около 6000 человек, их переучивают и переводят на другие активы: "Запорожсталь", "Каметсталь" и ГОК Кривого Рога.

Несмотря на потери, компания объявила о возобновлении инвестиций в украинские активы. В 2025 году Метинвест планирует направить на развитие около $300 млн. Среди ключевых проектов - установка по сгущению отходов на Северном ГОКе, газовая генерация и капитальный ремонт доменной печи №9 на "Каметстали".

Ранее компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

