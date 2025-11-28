Поклонники конкурса прослушали 15 композиций.

Национальный отбор на "Евровидение-2026" набирает обороты. После недавнего объявления лонглиста участников еврофаны впервые имели возможность оценить песни украинских исполнителей. Они приняли участие в закрытом прослушивании, на котором ставили баллы конкурсным композициям артистов.

На сайте Суспільного Мовлення указано, что на это событие пригласили не только команду продюсеров, но и 11 представителей крупнейших сообществ поклонников конкурса. Каждой песне они могли дать от 1 до 15 баллов.

К слову, больше всего еврофанам понравились певицы Leleka и Monokate, которые заняли первую и вторую строчки. А вот наименьшее количество голосов получила Марта Адамчук.

Реакция Джамалы

Музыкальный продюсер Нацотбора Джамала уже успела отреагировать на оцинки еврофанов в своем Telegram-канале.

"Очень интересно: некоторые позиции не совпадают с моими личными впечатлениями, но в то же время это такая практика вау-вау-вау, когда еврофаны выставляют оценки, ведь именно они являются главными слушателями и зрителями "Евровидения". Поэтому к их мнению нельзя не прислушиваться, его нельзя игнорировать", - подчеркнула артистка.

К слову, до 15 декабря будет выбрана девятка финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026". Десятого участника выберут путем онлайн-голосования. А в феврале 2026 станет известно имя представителя Украины на международной арене.

Напомним, ранее стало известно, какое количество заявок получили организаторы Нацотбора на "Евровидение-2026".

