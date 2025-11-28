"Черное золото" переживает самую длинную серию убытков с 2023 года из-за рисков роста предложения.

Цены на нефть направляются к четвертому подряд месячному падению - самому длинному периоду снижения котировок с 2023 года, поскольку рынок ожидает увеличения мирового предложения, сообщает Reuters.

Также цены на нефть реагируют на новости о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией. Сначала "мирный план" президента США Дональда Трампа вызвал резкое падение котировок, потому что рынок оценивал вероятность отмены санкций против российской нефти, однако теперь цены возобновили рост, "поскольку переговоры затянулись".

На утренней сессии 28 ноября, стоимость нефти марки Brent, по данным портала Иnvesting, по состоянию на 11:27 по киевскому времени, выросла на 19 центов, до 63,06 доллара за баррель.

Американская нефть марки WTI зато начала торговую сессию 28 ноября со снижения. По состоянию на 5:45 по киевскому времени котировки упали на 5 центов, до 59,05 долларов за баррель. Однако, как уточняют в Reuters, торги нефтью марки WTI были остановлены из-за технических проблем.

"Brent и WTI должны закрыть эту неделю с приростом более 1%", - прогнозируют журналисты.

Основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева отмечает, что окончательное мирное соглашение между Россией и Украиной может в конце концов открыть путь к смягчению санкций в отношении российских нефтепроизводителей, увеличив предложение сырья на рынке. Однако со слов эксперта можно сделать вывод, что быстрого мира не будет.

Владимир Путин заявил 27 ноября, что проект мирных предложений, который обсуждают США и Украина, может стать основой для будущих соглашений о прекращении российско-украинской войны, но если этого не произойдет, Москва продолжит воевать. Путин добавил, что специальный посланник США Стив Уиткофф планирует посетить Москву в начале следующей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегации Украины и США встретятся на этой неделе, чтобы проработать формулу, обсужденную на переговорах в Женеве, с целью установления мира и предоставления гарантий безопасности Украине.

Рост цен на нефть также поддержали растущие ожидания участников рынка на то, что Федеральная резервная система США снизит учетную ставку в следующем месяце, "что потенциально будет способствовать экономическому росту и увеличению спроса на энергоносители".

Цены на нефть и "мирный план" для Украины - последние новости

Утром 27 ноября цены на нефть пошли вниз на фоне ожиданий возможного перемирия между Украиной и Россией, которое потенциально может привести к отмене части западных санкций против поставок российского сырья на мировой рынок.

20 ноября СМИ опубликовали один из вариантов мирного плана завершения российско-украинской войны. Он, в частности, предусматривает ограничение численности ВСУ и признание временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской области де-факто российскими.

После шквала критики, в том числе и со стороны части американских республиканцев и доработок мирный план сократился с 28 до 19 пунктов, а ключевые вопросы должны решить Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Впрочем Россию вроде бы не устраивала даже первая версия мирного плана.

