Более 4 тысяч игрушек: какой будет главная елка страны

Главная елка в Киеве в этом году будет в пастельных тонах, навеянных цветами фресок Софии Киевской. Об этом сообщила куратор проекта установки елки Надежда Тутенко в эфире "Киев24".

"Подобрали в этом году такую тематику - под цвет фресок Софии Киевской, пастельные цвета. Украшать елку будет теплая гирлянда", - отметила она.

По ее словам, также елку будет украшать пастельная звезда, выполненная в той же стилистике.

Уже сегодня на площадь начали доставлять игрушки, которых всего будет около 4,5 тысячи.

Возле елки установят генератор, который будет обеспечивать питание гирлянд, поэтому праздничное освещение будет работать даже в случае отключений света.

Как сообщал УНИАН, по согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Локация традиционно начнет работать в День святого Николая - 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

В КГГА отметили, что город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю площадку на Софиевской площади - это возьмут на себя меценаты, которые будут обслуживать, а затем демонтируют конструкции. Организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и меры безопасности.

Также Совет обороны города порекомендовал киевским районным госадминистрациям ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

