Речь идет о вероятной атаке со стороны Северной Кореи, которая наращивает свой ядерный потенциал.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие, если Северная Корея решится на нападение.

Как сообщает DW, об этом Остин заявил во время визита в Южную Корею на фоне роста ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Во время этого визита Остин встретился с министром обороны страны Ли Чон Супом, Сеул добивался больших гарантий от Вашингтона из-за потенциальной угрозы от страны-соседа.

"Остин пообещал, что США "стремятся использовать весь спектр обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи", - говорится в сообщении.

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Угроза ядерной войны: как Северная Корея сближается с РФ

Чаще всего ядерным оружием миру угрожают Россия и Северная Корея. Более того, эти две страны сблизились на фоне войны против Украины.

Журналисты Reuters выяснили, что Северная Корея может поставлять 107-мм ракеты "Катюша", 122-мм ракетные установки, 155-мм или 122-мм артиллерийские снаряды или другие боеприпасы для стрелкового оружия, пулеметов или автоматических винтовок для русской армии.

Кроме того, разведчики США заявили, что Москва покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна, что свидетельствует о серьезном влиянии санкций.

В то же время журналисты Bloomberg считают, что потребности РФ в оружии, чтобы продолжать полномасштабную войну в Украине, могут стать спасением для КНДР. Пхеньян может получить жизненно важную прибыль.

Тем временем Северная Корея развивает свой ракетный потенциал. Сообщалось, что страна испытала твердотопливный ракетный двигатель, который играет ключевую роль в более быстром развертывании ее ракет большой дальности. Таким образом КНДР достигла ключевой цели ее лидера Ким Чен Ына в области вооружения.

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