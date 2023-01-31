Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие, если Северная Корея решится на нападение.
Как сообщает DW, об этом Остин заявил во время визита в Южную Корею на фоне роста ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Во время этого визита Остин встретился с министром обороны страны Ли Чон Супом, Сеул добивался больших гарантий от Вашингтона из-за потенциальной угрозы от страны-соседа.
"Остин пообещал, что США "стремятся использовать весь спектр обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Угроза ядерной войны: как Северная Корея сближается с РФ
Чаще всего ядерным оружием миру угрожают Россия и Северная Корея. Более того, эти две страны сблизились на фоне войны против Украины.
Журналисты Reuters выяснили, что Северная Корея может поставлять 107-мм ракеты "Катюша", 122-мм ракетные установки, 155-мм или 122-мм артиллерийские снаряды или другие боеприпасы для стрелкового оружия, пулеметов или автоматических винтовок для русской армии.
Кроме того, разведчики США заявили, что Москва покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна, что свидетельствует о серьезном влиянии санкций.
В то же время журналисты Bloomberg считают, что потребности РФ в оружии, чтобы продолжать полномасштабную войну в Украине, могут стать спасением для КНДР. Пхеньян может получить жизненно важную прибыль.
Тем временем Северная Корея развивает свой ракетный потенциал. Сообщалось, что страна испытала твердотопливный ракетный двигатель, который играет ключевую роль в более быстром развертывании ее ракет большой дальности. Таким образом КНДР достигла ключевой цели ее лидера Ким Чен Ына в области вооружения.