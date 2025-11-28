Добавленная стоимость украинской переработки снизилась более чем в 2,5 раза - с $20 млрд в 2007 году до $6,7 млрд в 2022-м.

Украина находится в состоянии глубокой деиндустриализации: она началась еще в 1990-х годов, но резко ускорилась во время полномасштабной войны. Страна теряет промышленный потенциал быстрее, чем когда-либо с момента независимости, а обрабатывающая отрасль не успевает восстанавливаться после разрушений и структурных кризисов. Об этом пишет GMK Center.

По оценкам аналитиков, промышленное производство Украины сократилось на 36,7% в 2022 году, а доля перерабатывающей промышленности в ВВП упала до 7,6% - это минимум за десятилетие. До начала полномасштабной агрессии показатель составлял более 10%. Больше всего пострадали металлургия, машиностроение и строительство. Так, производство стали упало с 21 млн т в 2021 году до 6,3 млн т в 2022-м.

Одна из ключевых причин - разрушение промышленных активов и логистики: по данным KSE, прямые убытки инфраструктуры по состоянию на октябрь 2024 года достигли $170 млрд, из них $14,4 млрд - это потери промышленных предприятий. Ситуацию усугубляют высокие тарифы на энергоресурсы, дефицит капитала, удорожание логистики и нехватка персонала.

Деиндустриализация происходит и на фоне исторических проблем: разрыв производственных связей после распада СССР, слабая инвестиционная политика, коррупция и зависимость от экспорта сырья. В результате добавленная стоимость украинской переработки снизилась более чем в 2,5 раза - с $20 млрд в 2007 году до $6,7 млрд в 2022-м.

На фоне собственного кризиса Евросоюз также сталкивается со спадом конкурентоспособности из-за высоких цен на энергию, регуляторных барьеров и конкуренции со стороны США и Китая. Это создает общий вызов и возможность для партнерства: Украина может стать промышленной площадкой Европы, а ЕС - источником инвестиций и технологий для реиндустриализации.

Аналитики отмечают, что Украина имеет ряд преимуществ: большие запасы критического сырья (литий, титан, графит), потенциал "зеленой" энергетики, близость к рынкам ЕС и возможность интеграции в производственные цепочки. Евросоюз, в свою очередь, может усилить свою стратегическую автономию, перенеся в Украину энергоемкие производства.

В то же время для запуска такого сотрудничества необходимо завершение активной фазы войны и гарантии безопасности, а также переход Украины от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Эксперты отмечают, что без инвестиций, энергетической стабильности и промышленной политики страна рискует закрепить статус сырьевой экономики и потерять значительную часть производственного потенциала.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзалізниці, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.