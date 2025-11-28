Сейчас следственные действия продолжаются.

После обысков, проведенных детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) руководителю Офиса президента Андрею Ермаку не сообщали о подозрении.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в антикоррупционных органах. Отмечается, что НАБУ и САП на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда провели обыски у Ермака.

Собеседник детализировал, что о подозрении ни одному лицу не сообщали и сейчас следственные действия продолжаются.

Обыски у Ермака

Как сообщал УНИАН, сегодня утром НАБУ сообщило, что их детективы проводят обыски у руководителя Офиса президента Ермака в правительственном квартале.

Впоследствии Ермак подтвердил, что у него дома начались обыски. "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте - мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал он в Telegram.

Financial Times со ссылкой на источники, написало, что обыск связан с расследованием коррупционного дела под названием "Мидас", которое затронуло Офис президента и привело к отставке нескольких министров и выдаче ордера на арест бизнесмена Тимура Миндича.

Журналисты также написали, что это дело вызвало беспокойство западных союзников масштабами постоянной коррупции в Украине на фоне того, что Киев продолжает просить значительной финансовой поддержки у партнеров.

