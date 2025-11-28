Легально в этой стране работают и платят налоги 170 000 украинцев.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году Чехия выделила на помощь Украине и ее гражданам 3,78 миллиарда евро. Доходы же государства превышают эти расходы на 525 миллионов евро.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет издание České noviny.

Общая помощь от всех министерств и органов государственной власти составила 3,78 млрд евро. Сюда входят военная помощь, проекты экономической поддержки и расходы, связанные с размещением беженцев. При этом доходы Чехии в виде налогов, уплаченных украинцами, составляют 3,27 млрд евро, а дополнительная компенсация ЕС за оказанную Киеву военную помощь - 1 035 млн евро.

Видео дня

По словам Фиалы, такие цифры могут служить для опровержения ложных тезисов, с которыми выходит нынешнее большинство в парламенте, скептически настроенное к Украине.

"Чешское государство точно не теряет на помощи Украине, наоборот. Доходы превышают эти расходы на 525 млн евро", - подчеркнул премьер-министр.

Со своей стороны, вице-премьер Вит Ракушан отметил, что сейчас на легальном рынке труда в стране работает 170 000 украинцев, а Чехия "является самой успешной в ЕС в том, как мы привлекли беженцев к работе".

По его словам, сейчас в стране находится 396 000 человек, которые имеют временную защиту, 80 000 украинцев подали заявки на специальный долгосрочный вид на жительство, а 15 000 человек на данный момент выполнили все условия.

Украинцы больше помогают Европе, чем она им

В соседней с Чехией стране, Польше, украинцы по состоянию на середину 2025 года сформировали почти 82,15 миллиарда долларов ВВП. При этом польская помощь беженцам и непосредственно Украине была меньше в 8 раз - 10,4 миллиарда долларов.

Согласно аналитическим отчетам, страны ЕС, в частности Чехия, Словакия, Польша, получают больше налогов от украинцев, чем выделяют средств на их поддержку. Средний уровень зарплат выходцев из Украины за рубежом на треть ниже, чем у местных граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: