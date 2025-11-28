Италия возрождает забытый проект и создает конкурента немецкой RCH-155, - аналитики

Leonardo реализовала ключевую возможность - ведение огня во время движения, что значительно повышает живучесть САУ.

Итальянский оборонный гигант Leonardo продемонстрировал новое артиллерийское решение - автономный модуль RH1-155/52 Hitfire, который имеет все шансы стать прямым конкурентом немецкой САУ RCH-155. Как пишет Defence Express, фактически компания "сдула пыль" с полузабытого проекта 14-летней давности и адаптировала его к современным потребностям армии.

Во время закрытой демонстрации для европейских СМИ Leonardo показала возможности Hitfire, в том числе и стрельбы. Главная идея - создание полностью автономной САУ, в которой экипаж из двух человек работает вне боевого модуля.

По конструктивной концепции Hitfire повторяет философию немецкой RCH-155: автономность; автоматизированное заряжание; возможность стрельбы во время движения.

"Разработка Leonardo - прямой конкурент немецкой RCH-155 от KNDS. Потому что итальянцы в целом повторили все ее особенности, включая намерение обеспечить огонь во время движения", отмечают аналитики.

Масса системы - всего 13 тонн, что позволяет устанавливать ее на колесные шасси 8×8. В качестве базового примера приводится платформа VBM Plus, способная нести до 35 тонн. В то же время для полной интеграции необходимо доработать шасси - увеличить расстояние между центральными осями и поставить более мощный двигатель на 720 л.с.

В Hitfire используется новая 155-мм гаубица длиной 52 калибра, созданная на базе системы Palmaria 155/41 SP.

Основные характеристики: зарядная камера - 23 л; боекомплект в модуле - 30 снарядов и 180 метательных зарядов; поддержка современных боеприпасов, включая дальнобойные Vulcano.

Механизм заряжания работает в диапазоне подъема от -2,5° до +70°. Две боковые карусели подают снаряды и заряды, а манипулятор и цепной досылатель осуществляют заряжание в любом положении ствола.

Ожидаемые темпы стрельбы: 10 выстрелов в минуту в штатном режиме; 5-6 выстрелов в MRSI, когда снаряды падают на цель одновременно с разных траекторий.

Благодаря системе отдачи (55 тонн, ход 900 мм) Leonardo реализовала ключевую возможность - ведение огня во время движения, что значительно повышает живучесть САУ.

По словам аналитиков, хотя уровень баллистической защиты модуля не раскрывается, его масса указывает на противоосколочную бронезащиту.

Для противодействия дронам планируется интеграция: боевого модуля Blaze30 со снарядами программируемого подрыва, или более легкой установки Hitrole с пулеметом 12,7 мм.

Процесс пополнения боекомплекта также будет механизированным: отдельный заряжающий автомобиль будет подавать снаряды и заряды манипулятором, тогда как экипаж САУ будет оставаться внутри защищенной капсулы.

Возрождение старого проекта и планы на будущее

Leonardo заявляет, что работает над Hitfire всего 18 месяцев, но очевидно, что компания опиралась на старые наработки, считают эксперты. Еще в 2011 году Oto Melara демонстрировала самоходную установку Centauro 155/39 LW Porcupine, которая имела аналогичную концепцию автономного боевого модуля и автомата заряжания.

Проект тогда так и не получил развития, но сейчас, спустя 14 лет, итальянцы фактически вернулись к этой идее ради масштабной программы перевооружения своих вооруженных сил.

Завершить разработку RH1-155/52 Hitfire планируют на рубеже 2026-2027 годов. Уже создан упрощенный прототип, на котором отрабатываются ключевые компоненты.

