При этом такой риск не распространяется на голкиперов.

Профессиональные футболисты подвергаются повышенному риску деменции, однако это не относится к вратарям, поскольку они реже играют головой.

К такому выводу пришли ученые в Швеции, проведя обширное исследование, в ходе которого были проанализированы данные шведских футболистов с 1924 по 2019 годы, пишет MedPage Today. Исследователи изучили медицинские записи 6007 футболистов, которые играли в шведском высшем дивизионе Allsvenskan и сравнили их с 56 тыс. контрольных образцов других шведов.

В среднем за 28 лет наблюдения нейродегенеративное заболевание было диагностировано у 8,9% футболистов и у 6,2% шведов из контрольной группы. В общей сложности у 8,2% футболистов развилась болезнь Альцгеймера или деменция по сравнению с 5,1% мужчин, не игравших в футбол.

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При этом риск развития болезни Паркинсона у футболистов ниже чем у других людей.

Однако, такие выводы не распространяются на вратарей, поскольку они редко играют головой.

Как прокомментировал автор исследования Петер Уеда из Каролинского института в Стокгольме, исследование указывает на связь между деменцией и профессиональным футболом, а не причинно-следственную связь.

Другие исследования относительно футболистов

Три года назад вопрос деменции у футболистов изучали ученые Университета Глазго. Они установили, что у футболистов риск развития болезней мозга в 3,5 раза выше, чем у других.

Что такое деменция

Деменция - это симптомы ряда болезней, самая распространенная из них - Альцгеймера. Ее признаки со временем становятся все хуже. Больной теряет память и ориентацию, не может нормально разговаривать, у него меняется поведение.

Деменцией страдают 57 млн человек в мире - большинство из них люди, которым за 65 лет.

Среди других факторов, повышающий риск деменции выделяют: курение; депрессию; повышенное кровяное давление; злоупотребление алкоголем; низкую физическую активность и ожирение.

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