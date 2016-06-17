Ученые восстановили интеллект 10 пациентов с болезнью Альцгеймера

Сотрудники Калифорнийского университета и Института Бака провели экспериментальную терапию 10 пациентов, которые страдали начинающейся болезнью Альцгеймера, умеренными когнитивными нарушениями или субъективными когнитивными нарушениями, сообщает N+1.

Отмечается, что персонализированное лечение проводили по протоколу MEND (метаболическая оптимизация при нейродегенерации), который подразумевает тщательную диагностику всех известных метаболических нарушений, которые лежат в основе заболевания и появляются на его фоне, после чего пациенту персонально подбирают их коррекцию.

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Сам протокол состоит из 36 пунктов, которые включают коррекцию диеты, стимуляцию мозга, физические упражнения, нормализацию сна, специфичные фармпрепараты, витамины, фитотерапию и различные дополнительные воздействия, необходимые конкретному пациенту.

После длительного курса терапии (до 22 месяцев) большинство пациентов снова смогли заниматься повседневными делами, узнавать людей и предметы. Несколько человек вернулись к работе, у одного восстановились навыки игры на гитаре.

Напомним, ученые пришли к выводу, что выполнение физических упражнений в определенном временном интервале после занятий умственным трудом обеспечивает усвоение информации.