Таяние вечной мерзлоты на Аляске высвобождает древний углерод, и это очень плохо, - ученые

То, что тысячелетиями лежало, замерзнув в льду, возвращается в атмосферу.

Таяние вечной мерзлоты в Арктике уже давно беспокоит ученых в контексте глобального потепления. Как пишет издание Earth.com, новое исследование ученых из Массачусетского университета анализирует этот процесс не абстрактно, а конкретно: река за рекой, день за днем на протяжении более 40 лет.

Арктические реки, утверждают ученые, играют непропорционально большую роль в глобальном круговороте воды. Они приносят в океан около 11% всего речного стока планеты, хотя сам Северный Ледовитый океан составляет лишь один процент объема мирового океана. Именно поэтому даже небольшие изменения в том, что несут реки – пресная вода, питательные вещества или углерод – ощутимо влияют на морские экосистемы.

Верхний слой почвы в Арктике, который ежегодно замерзает и оттаивает, постепенно становится глубже. Таким образом, из года в год все больше древнего льда, замерзшего тысячи лет назад, попадает в реки. А вместе с ним и углерод, который лежал в мерзлоте все это время. Арктический океан уже сейчас получает непропорционально большую долю растворенного в реках углерода. Часть этого углерода в океане превращается в углекислый газ, усиливая спираль глобального потепления.

Прямые измерения в Арктическом регионе крайне затруднены из-за его удаленности, отсутствия инфраструктуры и сурового климата. Как объясняет ведущий автор исследования, геоученый Майкл Роулинз, количество измерений проб речной воды здесь далеко не достаточно, чтобы количественно оценить поступление углерода в океаны из этого региона. Именно поэтому ученые полагаются на компьютерное моделирование, которое учитывает накопление и таяние снега, изменения активного слоя почвы, поверхностный сток и гидрологию.

Одно из самых ярких географических открытий – неравномерность роста выноса углерода. Наиболее активно этот процесс происходит на северо-западе Аляски.

"Там гораздо ровнее, что означает, что там гораздо больше углерода из разложившегося органического вещества в вечной мерзлоте, которая накапливалась десятки тысяч лет. Это древний углерод. Чем дальше на восток, тем более гористый рельеф. Почва более каменистая и песчаная, и гораздо меньше растворенного органического углерода мобилизуется во время таяния вечной мерзлоты", – отметил Роулинз.

Не менее важен другой вывод: сезон таяния удлиняется. Изменения происходят не только в объемах, но и во времени – теперь таяние активно продолжается в сентябре и даже октябре, то есть на несколько недель позже, чем было типично еще несколько десятилетий назад. Дополнительные порции пресной воды и углерода именно в это время могут существенно изменить соленость, биогеохимические процессы и трофические связи в эстуариях рек и прибрежных водах моря Бофорта.

