Трамп построит в Грузии небоскреб имени себя

К проекту причастны грузинские олигархи, которые находятся под санкциями США за пророссийскую деятельность.

Компания The Trump Organization, принадлежащая президенту США, построит в столице Грузии 70-этажный небоскреб из серии Trump Tower. Ожидается, что он станет самым высоким зданием на Кавказе, пишет Domus.

Здание станет центральным элементом архитектурного комплекса The Tbilisi Downtown, который будет состоять в общей сложности из шести небоскребов. Комплекс планируют возвести на месте бывшего ипподрома.

Сообщается, что объект спроектирует архитектурная компания Gensler, а непосредственно строительством займется грузинский застройщик Archi Group, принадлежащий бывшему депутату от правящей партии "Грузинская мечта". Кроме того, сам участок, на котором построят "Башню Трампа", якобы опосредованно принадлежит пророссийскому олигарху и основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили. Интересно, что в конце 2024 года администрация Байдена наложила санкции на Иванишвили.

Видео дня

Следует отметить, что Дональд Трамп вынашивает планы строительства небоскреба в Грузии уже полтора десятилетия. Как пишет Domus, еще в 2012 году Трамп лично приезжал в Грузию и встречался с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, чтобы обсудить строительство 47-этажной высотки в курортном Батуми. Но после нескольких лет задержек проект в конечном итоге отменили в 2017 году, когда Трамп впервые стал президентом.

Интересно также отметить, что за последние несколько месяцев в мире было отменено уже два подобных проекта строительства Trump Tower. Первый – в Сербии, где планы построить отель на месте бывшего здания Генштаба обернулись политическим скандалом и уголовным делом против министра культуры. Второй проект заглох в Австралии, где имя Трампа с недавних пор приравнивается к грязном ругательству из-за его политики на посту президента США.

Темные дела Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании в 2023-2024 годах обвинял Украину в коррупции, вероятно, занимается инсайдерской торговлей на американских фондовых рынках. Кто-то постоянно делает очень удачные ставки на биржах незадолго до публичных заявлений Трампа, которые влияют на котировки биржевых индексов. Кроме того, он публично рекламирует компании, акциями которых сам же и владеет.

Также мы писали, что Трамп добился, чтобы его семья получила пожизненный иммунитет от налоговых проверок. И это при том, что вся бизнес-карьера Трампа – это сплошная цепочка сомнительных сделок, банкротств и уголовных дел о финансовом мошенничестве.

Вас также могут заинтересовать новости: