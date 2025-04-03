Эксперты в Англии взволнованы новым подтверждением идеи о том, что культовый англосаксонский шлем мог возникнуть за рубежом.

Знаменитый шлем седьмого века из Саттон-Ху в Англии, возможно, был изготовлен в южной Скандинавии, как предполагает новая находка.

Идея возникла из находки в Дании бронзового штампа или штампа для обработки металла, на котором изображен воин верхом на лошади. Ою этом пишет Live Science.

Исследования показывают, что дизайн на прямоугольном штампе удивительно похож на мотивы лошади и всадника, отштампованные на металле церемониального шлема, который был обнаружен в 1939 году в англосаксонском захоронении на корабле в Саттон-Ху на востоке Англии.

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Интересно, что похожие мотивы были обнаружены на шлемах из Швеции и ювелирных изделиях из южной Германии, и ученые предположили, что шлем из Саттон-Ху мог быть семейной реликвией или дипломатическим подарком из этих регионов.

Последнее открытие подтверждает, что мотив лошади и воина на коне действительно был широко распространен по всей Северной Европе в то время.

"Это определенно связано с аристократией", - рассказал археолог и доисторик Петер Пентц, куратор Национального музея Дании в Копенгагене. Он отметил, что дворяне тех времен и мест должны были ездить в битву на лошадях.

Отмечается, что штамп был найден на датском острове Таасинге примерно два года назад среди руин металлургической мастерской, и теперь он выставлен в музее.

Шлем Саттон-Ху - что о нем известно

Шлем Саттон-Ху представляет собой любопытную смесь североевропейского и римского стилей. Он был восстановлен из сотен фрагментов, найденных на месте раскопок Саттон-Ху, где также были найдены богато украшенные погребальные принадлежности - в том числе музыкальные инструменты, ювелирные изделия, столовые приборы, оружие и доспехи - из погребальной камеры, построенной на палубе захороненного корабля.

Важно, что шлем и его отличительная маска для лица теперь являются символами англосаксонской культуры, которая была основана в восточной Британии в ранний средневековый период переселенцами с территорий, которые сейчас являются побережьями Германии и Дании.

Пентц отметил, что хотя англосаксонские кузнецы, безусловно, были способны изготовить такой шлем, новое открытие добавляет силы идее о том, что он возник за рубежом. Мотивы лошади и воина на шлеме из Саттон-Ху не идентичны мотивам на штампе, но они демонстрируют много сходства, включая изображения ушей, грив, носов и хвостов лошадей. Ученый добавил, что штамп также точно такого же размера, как мотивы лошади и воина на коне, отштампованные на металлических панелях шлема из Саттон-Ху, который сейчас находится в Британском музее в Лондоне.

Отмечается, что эксперты в Англии взволнованы этим новым подтверждением идеи о том, что культовый англосаксонский шлем мог возникнуть за рубежом. Хелен Джиттос, историк-медиевист из Оксфордского университета, рассказала:

"Сходство между мотивами на штампе и шлеме усиливает ощущение того, насколько тесно были связаны военные элиты этого периода в северо-западной Европе".

Она не участвовала в открытии в Таасинге, но недавно опубликовала статью, в которой предположила, что шлем и другие находки указывают на то, что некоторые англосаксонские дворяне сражались в качестве наемников за Византийскую империю.

Археолог Честерского университета Говард Уильямс, который также не участвовал, заявил, что дизайн на штампе является самой близкой из найденных параллелей мотивам с изображением коня и воина на шлеме из Саттон-Ху. Ученый добавил:

"Теперь кажется вероятным, что шлем был изготовлен в южной Скандинавии в конце шестого или начале седьмого века или что на него сильно повлиял художественный стиль этой области. Мотивы из Таасинге и Саттон-Ху похожи, но не идентичны, отражая популярный дизайн, используемый на шлемах во всем регионе".

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