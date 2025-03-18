Кандалы являются одними из старейших, когда-либо найденных в Средиземноморском регионе.

Два набора железных кандалов для лодыжек, найденных на археологических раскопках в Египте, показывают "значительные человеческие издержки" золотодобычи, предпринятой для финансирования военных кампаний Птолемея I.

"Кандалы дополняют древний текст, в котором описываются условия жизни шахтеров в Египте и упоминается присутствие военнопленных и обычных преступников в шахтах", - сообщила Live Science автор исследования Беранжер Редон, археолог из Лаборатории истории и источников Древнего мира (HiSoMA) во Франции.

Интересно, что после того, как Александр Македонский завоевал Египет, во времена династии Птолемеев (305-30 гг. до н. э.) были открыты десятки шахт. Многие из этих шахт включали жилье для рабочих, но жилые помещения, как правило, строго контролировались и охранялись. Исторические и археологические данные свидетельствуют о том, что шахтерами работали самые разные люди, включая как наемных рабочих, так и рабов.

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В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, Редон подробно описала редкую находку кандалов в Гоцце, самом северном золотом руднике Птолемеев, который использовался примерно с 250 по 200 год до н. э. Кандалы являются одними из старейших, когда-либо найденных в Средиземноморском регионе.

Отмечается, что комплекс рудника Гоцца включал деревню с жилыми районами, улицами и банями. Сотни остраков - фрагментов керамики, используемых в качестве "макулатуры", - которые были найдены на месте, дали подсказки о повседневной деятельности шахтеров. Некоторые получали заработную плату за свою работу, которая включала обработку природной руды ручными шлифовальными камнями. Редон написала:

"Мы думали, что работа шахтеров, должно быть, включала свободных людей, поскольку мы не нашли охраняемых общежитий в Гоцце. Напротив, общежития в других древнеегипетских рудниках "охранялись сторожкой возле узких входов".

Важно, что обнаружение двух наборов кандалов, предназначенных для ограничения передвижения шахтеров, работающих на поверхности, показало, что в Гоцце по крайней мере некоторое количество принудительного труда применялось.

Один набор кандалов состоял из семи колец для лодыжек и двух звеньев, а другой включал четыре звена и два фрагмента колец для лодыжек. Археологи обнаружили кандалы вместе с большим количеством выброшенного шлака и множеством железных предметов в древнем складском здании в Гоцце.

Интересно, что кандалы Гоццы очень похожи на те, что были найдены в серебряных рудниках Лавриона в Греции, написала Редон в своем исследовании, предполагая, что греки привезли свои технические знания в области горного дела в Египет во времена Птолемеев. Добытое египетское золото помогло бы финансировать военные кампании Птолемея I за счет рабочих.

"Эти предметы дают нам неопровержимое доказательство статуса шахтеров, которого у нас не было до сих пор", - указала Редон.

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