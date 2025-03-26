У Юны и Рори проблемы с координацией.

Спасенные во время полномасштабной войны в Украине львы переехали в заповедник The Big Cat Sanctuary в Эшфорде, графство Кент.

Как пишет The Independent, животными занимался Центр спасения диких животных украинки Натальи Поповой. Через ее приют прошли не только львы, но и тигры, леопарды, волки, олени и обезьяны. Сотни животных оттуда удалось отправить на лечение и восстановление в другие страны.

Самец африканского льва Рори и львицы Амани, Лира и Ванда прибыли в новый дом из временных приютов в Бельгии. Юна, которая жила в маленькой кирпичной клетке и перенесла контузию после падения обломков ракет, переехала еще в августе. Львиц Амани и Лиру, вероятно, разводили для туристических фотосессий, а Ванду нашли сильно истощенной после жизни в квартире. Рори подвергся жестокому обращению в частном зверинце:

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"Все эти пять львов происходят из нелегальной торговли домашними животными и дикой природой. Ни один из них не происходил из зоопарков".

В мае прошлого года управляющий директор заповедника Кэмерон Уитнолл объявил о сборе денег на транспортировку, ветеринарную помощь и строительство нового дома для львов. Удалось собрать более 500 тысяч фунтов стерлингов.

Вольеры строили с учетом индивидуальных потребностей каждого животного. Например, Юна и Рори имеют проблемы с координацией, поэтому живут в "мягких" местах, где не смогут упасть с высоты. Сестрам-львицам Амани и Лире предоставили возможность лазить по деревьям, а игривая Ванда имеет водную зону.

В приюте отмечают, что Юна до спасения никогда не ходила по траве, но теперь они наблюдают за ее развитием и успехами:

"Она едва могла ходить. Она страдала от контузии и сотрясения мозга. Ее состояние было настолько тяжелым, что они даже собирались сделать ей эвтаназию. Но нам удалось вмешаться и вывезти ее из зоны боевых действий".

Спасение животных из Украины

Напомним, в конце 2022 года в приют диких кошек в Соединенных Штатах Америки привезли четырех "украинских" львят, которые осиротели почти сразу после рождения.

А азиатский черный медведь Ямполь, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Украине, переехал в приют в Шотландии. Он получил контузию из-за разрыва снаряда.

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