Ядерная 'хищница': Индия ввела в строй новую подводную лодку с ракетами

Третья атомная ракетоносная подводная лодка усиливает ядерное сдерживание страны и меняет баланс сил в регионе.

Индия сделала очередной шаг в укреплении своей военно-морской мощи – в состав флота официально ввели атомную подводную лодку INS Aridhaman. Торжественная церемония состоялась в городе Вишакхапатнам при участии министра обороны Раджнатха Сингха, пишет Wionews.

Чиновник назвал новую лодку символом силы, подчеркнув ее роль в стратегической обороне страны.

Новый уровень ядерного сдерживания

INS Aridhaman стала третьей атомной подводной лодкой с баллистическими ракетами в составе ВМС Индии и входит в класс "Арихант". Она является важной частью так называемой ядерной триады – системы, которая позволяет стране нанести ответный удар даже после атаки.

Его предшественниками были INS Arihant (2016) и INS Arighaat (2024).

Новая подводная лодка имеет водоизмещение около 7000 тонн и оснащена ядерным реактором мощностью 83 МВт, что позволяет ей длительное время находиться под водой без всплытия.

Главная особенность – увеличенный ракетный арсенал. Субмарина получила восемь вертикальных пусковых установок, что вдвое больше, чем у предшественников. Она может нести:

баллистические ракеты К-15 "Сагарика" с дальностью до 750 км;

ракеты К-4 с дальностью до 3500 км.

Это значительно усиливает способность Индии к так называемому "второму удару" – ключевому элементу ядерного сдерживания.

Наряду с подводной лодкой флот пополнился и новым стелс-фрегатом INS Taragiri, что свидетельствует о комплексном усилении как стратегических, так и обычных сил ВМС.

