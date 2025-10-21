К настоящему моменту археологи обнаружили в крепости 11 оборонительных башен.

Археологи обнаружили 3500-летнюю военную крепость с зигзагообразной стеной на севере Синайской пустыни в Египте, недалеко от побережья Средиземного моря. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что форт удивительно хорошо сохранился, в нём даже сохранились остатки печей и кусок окаменевшего теста, который солдаты крепости так и не смогли съесть.

Артефакты из крепости площадью около 0,8 гектара позволяют предположить, что она, возможно, была построена во времена правления Тутмоса I (около 1504-1492 годов до н.э.), говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта. Тутмос I был фараоном, расширившим границы Египетской империи до территории современной Сирии, что помогает объяснить местоположение крепости.

Интересно, что крепость была обнаружена в Телль-эль-Харубе, археологическом памятнике, расположенном недалеко от древней военной дороги, известной как "Путь Гора" или "Военная дорога Гора" в честь египетского бога неба и войны с головой сокола. Эта дорога проходила через северную часть Синайской пустыни, соединяя дельту Нила с другими частями Восточного Средиземноморья. В заявлении сказано, что на остатках этой древней дороги ранее были обнаружены другие крепости.

Одна из стен, расположенных внутри крепости, имеет зигзагообразный узор, она проходит с севера на юг и разделяет часть западной части, которая использовалась как жилая зона.

"Зигзагообразный узор помог укрепить стену и снизить воздействие ветровой и песчаной эрозии", - сообщил Хешам Хусейн, заместитель министра археологии Нижнего Египта и Синая Министерства туризма и древностей Египта, возглавлявший группу, проводившую раскопки.

По его слосам, некоторых внешних нишах находились небольшие печи, которые, вероятно, использовались "для повседневных хозяйственных нужд внутри крепости". Именно здесь, рядом с одной из печей, команда обнаружила окаменевшее тесто.

Известно, что большая крепость хорошо охранялась. К настоящему моменту археологи обнаружили в крепости 11 оборонительных башен, и в некоторых из них обнаружены "фундаментные залежи" из керамической посуды, зарытые там ещё в начале строительства. На некоторых из них выбито имя Тутмоса I. В Древнем Египте фундаментные залежи обычно закапывали в качестве ритуальных подношений при строительстве новых сооружений.

Учитывая её размеры, в ней должно было находиться большое количество воинов. Хусейн сказал:

"Учитывая кладовые, дворы и другие помещения, мы оцениваем численность гарнизона, вероятно, от 400 до 700 воинов, а в среднем около 500".

Внутри крепости археологи обнаружили жилые помещения для воинов и вулканическую породу с Эгейских островов, возможно, использовавшуюся для строительства. Команда ищет поблизости порт, который мог снабжать гарнизон.

"Открытие этого форта очень волнующее... Новый форт и ранее обнаруженный форт в Телль-эль-Борге являются частью военной дороги из Египта в Ханаан, которая обеспечивала контроль Египта над восточным побережьем Средиземноморья на протяжении большей части четырёх веков", - сказал Джеймс Хоффмайер, археолог и профессор Международного университета Тринити, который раскопал другую крепость в Синайской пустыне на месте Телль-эль-Борга, но не принимал участия в новом открытии.

Он рассказал, что Египет контролировал побережье Ханаана большую часть периода Нового царства, который длился примерно с 1550 по 1070 год до н.э.

"Вывод о том, что недавно обнаруженная крепость, вероятно, была построена по приказу Тутмоса I, важен, поскольку он подтверждает давнюю точку зрения о том, что он был отцом египетской империи в Западной Азии и что он, вероятно, сыграл ключевую роль в создании этой оборонительной системы, к которой последующие цари добавили новые крепости", - заявил Хоффмайер.

Грегори Мамфорд, египтолог и профессор антропологии Университета Алабамы в Бирмингеме, не участвовавший в раскопках, рассказал, что исследования на этом месте "значительно расширят наше понимание характера защиты северо-восточного Синая ранним Новым царством Египта вдоль "Путей Гора" и позволят лучше понять, как Египет охранял свою восточную границу.

