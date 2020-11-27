Большая часть пресной воды Гавайев добывается из водоносных горизонтов — слоев водопроницаемых пород и отложений. Когда на островах идет дождь, вода просачивается через верхний слой почвы и вулканические породы под ним, в конечном счете достигая водоносного горизонта.
Недавние исследования показали, что в этих водоносных горизонтах гораздо меньше воды, чем должно быть.
Об этом сообщает Популярная Механика.
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Исследователи выяснили, что большое количество богатых питательными веществами подземных вод просачивается в океан. Изотопный анализ помог ученым выяснить, что в водоносный горизонт поступает больше воды, чем он на самом деле удерживает. Чтобы разобраться в причинах этого явления, авторы новой работы решили исследовать проводимость береговых вод.
Пресная вода проводит электрический ток хуже морской, так как в ней растворено меньше солей. Именно этой разностью в проводимостях и воспользовались исследователи. Ученые проплыли вдоль береговой линии на лодке, которая буксировала за собой специальный исследовательский аппарат. Устройство распространяло электромагнитные волны через воду и фиксировало отраженный сигнал.
Это позволило определить области с высокой и низкой проводимостью на протяжении 200 километров вдоль береговой линии. На основе этих данных авторы смогли составить карту и обнаружили, что между насыщенными соленой водой вулканическими базальтами текут подземные пресноводные реки. Эти реки имеют длину около 35 километров и простираются по меньшей мере на 4 километра к западу от береговой линии. По оценкам исследователей, резервуары, из которых вытекают такие реки, содержат суммарно около 3,5 кубических километров пресной воды.
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