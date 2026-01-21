Ветер и движения астронавтов могут стать источником энергии для космических кораблей

Такое устройство является легким, устойчивым к радиации решением.

В ходе нового исследования ученые предложили создать трибоэлектрические наногенераторы (TENG), которые станут революционным решением для космических исследований. Об этом пишет Interesting Engineering.

TENG - это легкие генераторы, которые преобразуют механическое движение, такое как вибрации или трение, в электроэнергию, пригодную для использования.

Исследователи говорят, что TENG могут уменьшить зависимость от тяжелых батарей.

Эти генераторы могут использоваться для преобразования механической энергии окружающей среды, такой как вибрации во время запуска, планетарные ветры и движения космонавтов, в полезную электроэнергию.

"Эти энергетические пластыри, которые можно печатать, складывать и которые являются чрезвычайно компактными, можно разместить внутри CubeSat (тип малых спутников для космических исследований - УНИАН) или встроить непосредственно в перчатку космонавта, чтобы собирать энергию с каждого движения", - отмечают в материале.

Известно, что исследование глубокого космоса подвергает оборудование экстремальным эксплуатационным ограничениям, в частности существенным перепадам температуры, почти нулевой гравитации и высоким дозам радиации, которые выводят из строя обычную силовую электронику.

"Солнечные панели нуждаются в солнце, батареи замерзают или весят слишком много, а ядерная энергия является слишком громоздкой. Этот дефицит энергии заставил исследователей обратиться к TENG, которые позволяют обойти эти препятствия, собирая механическую энергию из вибраций при запуске, планетарных ветров и даже движений космонавтов", - объясняют в издании.

В ходе исследования ученые выяснили, что TENG является легким, устойчивым к радиации решением, которое хорошо работает там, где обычная электроника может выйти из строя.

"Эти устройства, разработанные с использованием космических материалов, таких как PTFE и графен, могут выдерживать давление и высокий уровень радиации (10 кГр) на Марсе. Более того, жесткая солнечная радиация глубокого космоса действует как усилитель производительности, а не как сдерживающий фактор", - подчеркнули в публикации.

Благодаря тому, что TENG как питают себя, так и чувствуют свое окружение, эта технология позволяет сократить количество тяжелых кабелей на 30%, что значительно экономит вес для миссий в глубоком космосе.

