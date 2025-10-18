Ученые обнаружили аномальную звезду, которая взрывается, из-за чего очень увеличивает свою яркость.

Астрономы обнаружили в космосе то, чего не должно было быть, учитывая традиционную физику звезд, однако это было там. Такое астрономическое явление заставило ученых переоценить некоторые из самых основных убеждений о гибели чрезвычайно крупных звезд и судьбе этих объектов в последние минуты их существования, когда они сталкиваются с самыми загадочными объектами во Вселенной, пишет Econews.

"Сложные системы обнаружения, используемые NASA на основе алгоритмов искусственного интеллекта, обнаружили аномальную сверхновую (взрывающаяся звезда, которая внезапно и очень сильно увеличивает свою яркость - УНИАН) под названием SN 2023zkd, которая находится на расстоянии около 730 миллионов световых лет от Земли. Автоматизированная система наблюдения Zwicky Transient Facility обнаружила этот необычный взрыв через несколько часов после того, как он произошел, что позволило быстро провести дальнейшие наблюдения с помощью различных телескопов по всему миру", - отметили в материале.

Сверхновая имела странные узоры яркости в виде двух пиков

Отмечается, что SN 2023zkd проявляла очень странные свойства, которые проявлялись в виде двух максимумов яркости с периодом примерно 240 дней и постоянным излучением света в течение четырех лет до ее открытия.

"Это было необычно, поскольку не соответствовало обычным узорам сверхновой, и создавало особые условия для гибели звезды. Научное сообщество пришло к выводу, что эта сверхновая была вызвана взаимодействием гигантской звезды с черной дырой-спутником в двойной системе, которая произошла катастрофическим образом. Чем ближе были две поверхности, звезда и черная дыра, тем сильнее гравитационное давление последней действовало на первую, вызывая взрывную гибель первой, прежде чем она могла быть полностью поглощена", - объяснили в Econews.

Поэтому такой анализ обнаружил, что взрыв был доказательством того, что тесное взаимодействие массивных звезд с черными дырами действительно может вызвать звездные взрывы.

"Звезда в течение многих лет постепенно теряла материю в космос, образуя кольца газа и пыли, на которые повлиял взрыв. Начальный пик образовался, когда выброс образовался на окружающем материале, а второй пик, который задержался, был вызван взаимодействием с, очевидно, более толстым дискообразным облаком звездных обломков", - подчеркнули в публикации.

Открытие связано с теоретическими основами сверхновой 1930-х годов

Известно, что теоретические разработки по сверхновой приписывают Вальтеру Бааде и Фрицу Цвики, которые работали в обсерватории Маунт-Вилсон в 1930-х годах, когда они открыли новый тип катастрофического взрыва звезды, который они назвали сверхновой.

По словам ученых, астронавты вступают в тот период, когда необычные астрономические явления можно будет идентифицировать автоматически, когда они происходят, а не открывать их после того, как они произошли.

"Эта способность позволяет ученым наконец установить связь между жизненным циклом звезд и процессами их гибели, а также открывает новые горизонты для получения знаний о космической эволюции", - подытожили в материале.

