По словам исследователей, это происходит в результате огромного "скачка роста".

Астрономы обнаружили значительный "скачкообразный рост" у блуждающей планеты, которая расположена за пределами нашей солнечной системы. Как рассказали физики, эта свободно плавающая планета сейчас поглощает газ и пыль из окружающей среды со скоростью шесть миллиардов тонн в секунду. Такой темп роста является самым высоким, который когда-либо фиксировали для любой планеты. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на наблюдения, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal Letters.

"Люди могут думать о планетах как о тихих и стабильных мирах, но благодаря этому открытию мы видим, что объекты с массой планет, которые свободно плавают в космосе, могут быть захватывающими местами", - отметил главный автор недавнего исследования Виктор Альмендрос-Абад.

Этот объект имеет официальное название Cha 1107-7626. Его масса в 5-10 раз больше массы Юпитера и расположена на расстоянии около 630 световых лет в созвездии Хамелеона.

Исследователи обнаружили, что скорость аккреции (процесс, с помощью которого планета питается окружающими материалами) является нестабильной. До августа 2025 года планета росла примерно в 8 раз быстрее, чем в предыдущие месяцы.

"Это самый сильный эпизод аккреции, который когда-либо фиксировался для объекта с массой планеты", - подчеркнул Альмендрос-Абад.

В то же время эти открытия до сих пор не дают ответа на многие научные вопросы о больших тайнах Вселенной. В частности соавтор исследования Алекс Шольц спросил:

"Происхождение блуждающих планет остается открытым вопросом: являются ли они объектами с наименьшей массой, образовавшимися как звезды, или гигантскими планетами, выброшенными из своих систем рождения?".

В свою очередь результаты исследования показывают, что некоторые блуждающие планеты могут иметь подобный звездам путь формирования.

Другой соавтор исследования Белинда Дамиан подчеркнула:

"Это открытие стирает границу между звездами и планетами и дает нам возможность заглянуть в самые ранние периоды формирования блуждающих планет".

Еще один автор исследования Амелия Байо добавила:

"Идея, что планетный объект может вести себя как звезда, поражает и побуждает нас задуматься над тем, какими могли быть миры за пределами нашего во время их зарождения".

