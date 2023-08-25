Каким образом ветер появляется из темных областей Солнца, известных как "корональные дыры", до сих пор остается загадкой.

Неуловимый источник солнечного ветра был обнаружен учёными с помощью данных, собранных аппаратом Solar Orbiter Европейского космического агентства (ESA).

Как пишет Independent, это достижение может привести к лучшему прогнозированию явлений космической погоды, таких как солнечные вспышки, которые достаточно мощны, чтобы нарушить работу коммуникационной инфраструктуры на Земле.

Четвертое состояние материи - плазма - постоянно исходит от Солнца и образует солнечный ветер - непрерывный поток заряженных частиц, вытекающий наружу из внешней атмосферы Солнца, короны.

Когда частицы солнечного ветра попадают в магнитное поле Земли, они могут создавать полярные сияния, а также нарушать работу GPS и систем связи.

Хотя темные области солнечной атмосферы, известные как "корональные дыры", являются источником солнечного ветра, остается неясным, как этот ветер на самом деле выходит из этих областей.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, крошечные струи частиц на Солнце размером в несколько сотен километров, длящиеся около 20-100 секунд и достигающие скорости около 100 км в секунду, вероятно, являются источником энергии солнечных ветров.

Исследователи, в том числе из Института по исследованию солнечной системы Макса Планка, заявили, что эти "пиковспышки" могут поставлять энергию и плазму солнечному ветру - важному компоненту космической погоды, влияющей на планеты.

По словам ученых, эти струи примерно в триллион раз слабее по энергии по сравнению с крупными солнечными вспышками X-класса, которые могут вызвать отключения электроэнергии на Земле.

Но энергоемкость одной струи пиковспышки, продолжающейся около одной минуты, может быть "равна средней мощности, потребляемой примерно 10 тысячами домохозяйств в Великобритании в течение всего года", рассказал соавтор исследования Лакшми Прадип Читта.

В новом исследовании ученые сообщают о наблюдениях корональной дыры с помощью прибора Extreme Ultraviolet Imager (EUI) на борту космического аппарата Solar Orbiter, запущенного ESA в 2020 году.

Они выявили множество мелких плазменных струй внутри корональной дыры, которые, по-видимому, питаются кратковременными изменениями магнитного поля Солнца.

Предыдущие исследования показали, что эти темные дыры на Солнце поддерживаются "открытыми" магнитными полями, где магнитные силовые линии звезды тянутся в космос, а не зацикливаются на себе.

Из-за их относительно низкой кинетической энергии ученые называют потоки плазменных частиц, исходящие из таких регионов, джетами (струями) пиковспышек.

По их оценкам, потоки заряженных частиц плазмы из многочисленных и частых струй пиковспышек, направляемых через корональные дыры, могут обеспечить значительную энергию солнечному ветру.

"Мы предполагаем, что такие струи пиковспышек могут производить достаточно высокотемпературной плазмы, чтобы поддерживать солнечный ветер, и что ветер выходит из корональных дыр в виде весьма прерывистого потока в небольших масштабах", - пишут ученые в исследовании.

Исследование Солнца - новости

Как сообщал УНИАН, вскоре после запуска аппарат миссии Solar Orbiter прислал первые снимки, на которых видно особые объекты на поверхности Солнца, которых до сих пор человечество не видело. Это может дать ответ на вопрос, почему внешняя атмосфера нашей звезды более горячая, чем ее поверхность.

Уже в декабре солнечный зонд Solar Orbiter успешно совершил первый пролет мимо Венеры для изменения наклона своей орбиты.

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