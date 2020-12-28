Аппарат провел исследования параметров плазмы и магнитного поля.

Солнечный зонд Solar Orbiter успешно совершил первый пролет мимо Венеры для изменения наклона своей орбиты.

Читайте такжеВ образцах грунта с астероида Рюгу нашли искусственный объектОб этом сообщается в Twitter миссии.

В ходе сближения с планетой аппарат провел исследования параметров плазмы и магнитного поля.

Миссия Solar Orbiter: подробности

Известно, что научная программа Solar Orbiter посвящена исследованию Солнца. Зонд запустили в космос в феврале этого года.

При помощи десяти научных приборов аппарат будет:

изучать формирование протуберанцев, корональные выбросы массы,

определять напряженность магнитного поля в активных областях,

исследовать процессы, идущие в короне звезды и механизмы ускорения солнечного ветра,

впервые в истории полноценно наблюдать за полюсами Солнца.

В середине июня 2020 года зонд совершил первое сближение со звездой, собрав большой объем научных данных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН