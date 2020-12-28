Солнечный зонд Solar Orbiter успешно совершил первый пролет мимо Венеры для изменения наклона своей орбиты.
Читайте такжеВ образцах грунта с астероида Рюгу нашли искусственный объектОб этом сообщается в Twitter миссии.
В ходе сближения с планетой аппарат провел исследования параметров плазмы и магнитного поля.
Миссия Solar Orbiter: подробности
Известно, что научная программа Solar Orbiter посвящена исследованию Солнца. Зонд запустили в космос в феврале этого года.
При помощи десяти научных приборов аппарат будет:
- изучать формирование протуберанцев, корональные выбросы массы,
- определять напряженность магнитного поля в активных областях,
- исследовать процессы, идущие в короне звезды и механизмы ускорения солнечного ветра,
- впервые в истории полноценно наблюдать за полюсами Солнца.
В середине июня 2020 года зонд совершил первое сближение со звездой, собрав большой объем научных данных.
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