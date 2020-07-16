NASA и ESA показали фото Солнца, снятые с ближайшего расстояния в истории (фото, видео)

На фото ученые обнаружили невиданный доселе феномен, который дает подсказку, почему корона звезды более горячая, чем ее поверхность.

На первых снимках, опубликованных миссией Solar Orbiter, которой руководят космические агентства США и Европы, видно особые объекты на поверхности Солнца, которых до сих пор человечество не видело. Их ученые условно назвали "кострами" (campfires).

Эти миниатюрные солнечные вспышки могут пролить свет на природу одной из самых больших загадок звезды: почему ее внешняя атмосфера более горячая, чем ее поверхность. Об этом пишет Newsweek.

"Это фото, которые были сделаны с ближайшего расстояния от Солнца. И наше путешествие через внутренний круг Солнечной системы только началось", - сказал ученый проекта Solar Orbiter от Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Мюллер.

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"На самом деле мы приблизимся к Солнцу даже ближе, чем Меркурий, первая планета в системе. Больше всего нас поразило очень высокое качество первых снимков, а также то, что команды всех десяти инструментов на борту аппарата смогли завершить все начальные тесты и настройки вовремя, несмотря на вызовы пандемии COVID-19", - добавил он.

Издание отмечает, что предыдущий аппарат NASA под названием Parker Solar Probe подошел к Солнцу значительно ближе. Но в отличие от Orbiter на его борту не было телескопов, способных делать снимки звезды напрямую.

Фото, которые обнаружили так называемые "костры", были сделаны инструментом под названием Extreme Ultraviolet Imager (EUI) 30 мая, когда Solar Orbiter находился на расстоянии 48 миллионов миль от Солнца. Фактически он был на середине пути от Земли до звезды.

"Это только первые фото, а мы уже видим новые интересные феномены. Мы не ожидали, что такие превосходные результаты будут с самого начала", - сказал Мюллер.

"Так называемые "костры" - это, вероятно, микроскопическая версия солнечных вспышек, которые по меньшей мере в миллион раз менее яркие. Они остаются загадкой. Но один из инструментов под названием SPICE, которым я руковожу, хорошо настроенный, чтобы исследовать ее", - пояснил ученый Анджей Флудра.

Ученые миссии считают, что исследование этих миниатюрных вспышек на Солнце может помочь ответить на вопрос, какую роль они играют в нагревании внешнего слоя атмосферы звезды, который называют "короной". Ее температура в 300 раз или более чем на миллион градусов по Цельсию выше, чем поверхность Солнца.

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