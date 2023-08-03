В этот момент Земля и Марс находились на противоположных сторонах звезды.

Астрономы зафиксировали уникальное извержение на Солнце, которое одновременно поразило Землю, Луну и Марс, где недавно марсоход нашел органические молекулы.

Как пишет Independent, эта солнечная буря произошла в октябре 2021 года и распространилась на очень большую территорию, поскольку Марс и Земля находились на противоположных сторонах звезды - около 250 миллионов километров друг от друга.

По словам ученых, энергетические частицы даже прошли через магнитный "пузырь", который защищает Землю от подобных вспышек. Однако на Луне и Марсе солнечные частицы легко достигают поверхности и взаимодействуют с их почвой, создавая вторичное излучение. Это очень важно, потому что эти два небесных тела являются центром будущих исследований человека, в то время как облучение выше 700 миллигрей (единицы поглощения радиации) может вызвать лучевую болезнь у астронавтов. Это в свою очередь приводит к разрушению костного мозга у астронавтов, а в дальнейшем - к инфекции и внутреннему кровотечению.

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Измерения, проведенные ExoMars TGO и марсоходом Curiosity во время события в октябре 2021 года, показывают, что доза радиации в 9 миллигрей достигла орбиты Марса, что в 30 раз превышает 0,3 миллигрея, обнаруженные на поверхности Красной планеты. Эти знания помогут лучше проектировать защитные скафандры для астронавтов.

"Космическое излучение может создать реальную опасность для наших исследований по всей Солнечной системе. Измерение высокоуровневых радиационных событий роботизированными миссиями имеет решающее значение для подготовки к долгосрочным миссиям с экипажем. Благодаря данным таких миссий, как ExoMars TGO, мы можем подготовиться к тому, как лучше всего защитить наших людей-исследователей", — сказал научный сотрудник проекта TGO Колин Уилсон.

Другие новости из космоса

Как ранее сообщал УНИАН, к Земле несется комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".

Кроме того, астрономы впервые в истории обнаружили звезду с неоднородной поверхностью. Она будто поделена на две части.

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