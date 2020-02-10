Зонд для исследования Солнца Solar Orbiter отправили в космос (видео)

С помощью аппарата ученые хотят получить первые снимки полюсов Солнца

Аппарат Solar Orbiter, созданный американскими и европейскими учеными для исследования Солнца, успешно выведен в космос.

Трансляция пуска ракеты-носителя Atlas V на мысе Канаверал велась на сайте Европейского космического агентства. Приблизительно через час после старта станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к Венере.

Главной целью Solar Orbiter будет изучение физических явлений на Солнце. Кроме того, аппарат должен будет впервые сфотографировать солнечные полюса.

В следующем году Solar Orbiter несколько раз облетит Венеру и один раз Землю, используя гравитацию планет для того, чтобы выйти на эллиптическую орбиту. До конца 2021 года орбита аппарата будет иметь наклон 17 градусов. Этого достаточно, чтобы сделать снимки полюсов Солнца. Если все будет хорошо и миссию удастся продолжить, наклон орбиты может достигнуть 33 градусов.