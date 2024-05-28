EarthCARE будет изучать, как аэрозоли, такие как пыль и дым, играют роль в формировании облаков.

Спутник, целью которого является изучение облаков для получения более точных прогнозов погоды и надежных данных о климате, готовится к запуску.

EarthCARE должна стартовать в космос на одной из ракет SpaceX Илона Маска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, пишет The Independent.

Его задача - собрать как можно больше информации об облаках, включая аэрозоли, такие как пыль и дым, которые играют роль в формировании облаков. Спутник также будет измерять радиацию, излучаемую с поверхности и атмосферы Земли.

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Многие из его компонентов, включая основную конструкцию и два ключевых инструмента, были построены в Великобритании.

По мнению экспертов, данные EarthCARE, что означает Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, могут помочь смягчить угрозы, создаваемые глобальным потеплением.

Это детище профессора Энтони Иллингворта из Университета Рединга, которому впервые пришла в голову эта идея более 30 лет назад.

Проект был принят Европейским космическим агентством (ЕКА) в 2004 году, а позже стал совместной миссией с японским космическим агентством Jaxa. Его планируют запустить не ранее 28 мая на ракете Falcon 9.

Профессор Иллингворт, профессор физики атмосферы в Университете Рединга, сказал, что это был "волнующий опыт – быть частью чего-то столь значительного".

Он сказал, что данные EarthCARE помогут политикам "принимать более обоснованные решения о том, как смягчить последствия глобального потепления и адаптироваться к ним".

Облака играют жизненно важную роль в контроле температуры планеты, отражая солнечный свет обратно в космос и удерживая тепло. Но мало что известно о том, как они влияют на климатическую систему Земли.

Ожидается, что трехлетняя миссия стоимостью более 800 миллионов евро даст ответы. Спутник весит чуть более двух тонн (2200 кг) и имеет длину чуть более 17 метров.

На борту находятся четыре прибора, которые будут детально анализировать облака и их структуры, делать снимки, а также измерять, сколько солнечного тепла улавливается облаками.

Компания Surrey Satellite Technology (SSTL) разработала спутниковый прибор MSI (мультиспектральный формирователь изображений), который оснащен двумя камерами, а космический производитель Thales Alenia Space UK поставил широкополосный радиометр, который будет обеспечивать измерения отраженного солнечного и испускаемого теплового излучения.

Airbus Defense and Space UK отвечала за создание базовой платформы EarthCARE.

Доктор Ральф Корди, руководитель отдела наук о Земле в Airbus Space Systems UK, сказал: "EarthCARE - это важная новая миссия Европейского космического агентства по изучению того, как облака и частицы пыли влияют на способ передачи тепла через атмосферу Земли. Это важный шаг в уменьшении неопределенности относительно того, как работает парниковый эффект, и улучшит прогнозы того, как изменение климата согреет Землю. Благодаря полезной нагрузке из четырех инструментов (два из которых разработаны в Великобритании) и установленных на спутниковой платформе, построенной Airbus в Стивенейдже, EarthCARE заполнит один из оставшихся пробелов в наших знаниях о нашей теплеющей планете".

Среди других британских партнеров - Национальный центр наблюдения Земли (NCEO), университеты Оксфорда и Лестера, Имперский колледж и Национальный центр атмосферных наук.

После запуска EarthCARE будет облетать Землю каждые 90 минут на высоте около 400 км (250 миль).

Изучение изменений климата

К концу текущего века средняя глобальная температура значительно превысит критические показатели, что повлечет катастрофические последствия для человечества и планеты в целом. Об этом пишет британское издание The Guardian на основании опроса сотни ведущих климатологов мира.

Почти 80% респондентов, все из авторитетной Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), предполагают, что глобальная температура к концу века превысит доиндустриальные показатели минимум на 2,5C, половина считают, что превышение составит 3C. И лишь 6% считают, что температура вырастет всего на 1,5C - показатель, который международное экспертное сообщество уже сейчас считает критическим.

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