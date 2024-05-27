Температура ночью будет составлять 12-17°, а днем - 24-29°.

Согласно прогнозу погоды в Украине на завтра, 28 мая, на территории страны будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В южной части, в Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами кратковременные дожди, грозы, а на остальной территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью будет составлять 12-17°, а днем - 24-29°. На западе и юге страны термометры покажут 21-26°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 15-20°.

Погода в Украине - прогноз от синоптика

Завтра, 28-го мая, ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами в южной части. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью локальные дожди еще вероятны на севере Украины. На остальной территории осадков не ожидается.

"Температура воздуха самой низкой будет в западной части, +22+25 градусов. А самой высокой - в восточных областях, до +26+30 градусов. На остальной территории Украины днем максимально предполагается +24+28 градусов. Ветер будет задувать с юго-востока, умеренный, временами порывистый, до сильного", - сообщила она.

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