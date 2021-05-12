Пользователям сервиса рекомендуют сменить пароль и следить за операциями на своих банковских карточках.

Группа хакеров получила доступ к конфиденциальной информации и данным учетных записей десятков миллионов клиентов, водителей и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo, работающего более чем в 20 странах.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Yarix, специализирующуюся на киберзащите.

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В то же время представитель Glovo заявил, что хотя "несанкционированная третья сторона" имела доступ к номерам IBAN и налоговым номерам пользователей в течение короткого времени, "доступ к данным кредитных/дебетовых карт не осуществлялся".

Bloomberg не удалось проверить правдивость информации.

По словам главного исполнительного директора Yarix Мирко Гатто, его компания смогла получить выдержки из украденной базы данных, где были реквизиты оплаты и учетные данные для входа в систему Glovo. Пользователям он советует сменить пароли и внимательно следить за списанием платежей с карт.

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Перевод: Катерина Комолова