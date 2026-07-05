Кроме Луны, у Земли есть еще один естественный спутник, но он не совсем настоящий

В отличие от Луны это космическое тело не вращается вокруг нашей планеты, а просто имеет орбиту вокруг Солнца, практически идентичную земной.

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-2", по всей видимости, уже достиг околоземного квазиспутника Камо‘оалева после почти годичного путешествия. Официального подтверждения успешного сближения от Китайского национального космического управления (CNSA) пока нет, однако, как пишет издание IFL Science, зонд, скорее всего, уже приступил к маневрам перед попыткой взять образцы с поверхности космического объекта.

В публикации поясняется, что квазиспутники не являются настоящими спутниками Земли. Это астероиды, которые движутся вокруг Солнца почти по той же орбите, что и наша планета, из-за чего создается впечатление, будто они вращаются вокруг Земли. На данный момент астрономам известно как минимум о восьми таких объектах.

Особый интерес ученых вызывает именно Камо‘оалева. По данным спектроскопических исследований, этот астероид может состоять из обломков Луны, которые были выброшены в космос после мощного удара другого астероида.

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Именно проверка этой гипотезы является главной целью миссии "Тяньвэнь-2". Аппарат стартовал 29 мая 2025 года. Впрочем, самая сложная часть миссии только начинается. По словам автора материала, Камо‘оалева вращается вокруг своей оси примерно раз в 28,3 минуты. Такая высокая скорость свидетельствует о том, что это, вероятно, сплошной каменистый монолит, а не рыхлое скопление обломков, что значительно затрудняет отбор образцов.

Как сообщает CNSA, на этапе сближения зонд будет постепенно исследовать астероид, определит оптимальное место для отбора материала, после чего синхронизирует собственное вращение с вращением астероида и попытается с помощью специального манипулятора получить образцы.

После завершения этой операции капсула с собранным материалом отправится к Земле. В китайском космическом агентстве ожидают, что она приземлится на Земле до конца 2027 года.

После доставки образцов основной аппарат не завершит свою миссию. Он продолжит полёт к комете главного пояса 311P, куда, по нынешним расчётам, должен прибыть только в 2035 году.

Исследование космоса

Как писал УНИАН, астрономы исследовали планету WD 1856b, которая вращается вокруг белого карлика за 34 часа и блокирует более половины его света. Новые данные телескопа James Webb показали, что она изначально находилась далеко от звезды и лишь спустя миллиарды лет мигрировала ближе, нагреваясь под действием приливных сил.

Это открытие важно для понимания будущего Солнечной системы: после превращения Солнца в красного гиганта Юпитер и Сатурн могут выжить и впоследствии приблизиться к остаткам нашей звезды.

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