Туристы могут спуститься в пещеру и посмотреть на нее своими глазами.

В Украине довольно много интересных и красивых мест с богатой историей. Например, озеро Бучак, где снимали свои фильмы легендарные режиссеры, каолиновый карьер в Винницкой области, живописное село Бобрица под Киевом с белым пляжем и сосновым лесом. К национальным достопримечательностям относится и Оптимистическая пещера в Тернопольской области.

Где находится Оптимистическая пещера и чем она уникальна

Самая длинная в мире пещера, протяженностью 267 км, находится в Медоборах - комплексе скалистых гор. Экскурсоводы говорят, что до конца пещеру разведать не удалось, а тот объем, который смогли исследовать, оказался больше, чем в любой из известных гипсовых пещер мира.

Уникальное место в 1956 году открыла группа спелеологов из Львов в рамках экспедиции по созданию топографических снимков. Однако фотографировать они приехали другую пещеру - "Ветровую", но местные мальчишки, наблюдавшие за работой специалистов, увидели ручей, который уходит под землю. Тогда, своими силами, раскопать ничего не вышло, но уже в мае 1966 года исследователи вернулись на место более подготовленными.

Они пробрались через глиняный сифон пещеры и попали внутрь огромного пространства. Им удалось изучить почти полтысячи метров пространства, но дальнейшие раскопки показали, что пещера имеет протяженность больше трех километров. Подземелье назвали "оптимистическое", потому что коллеги львовских спелеологов были настроены скептически по отношению к найденному чуду, а львовян считали оптимистами.

К исследованиям присоединились ученые из Болгарии, Польши и других стран, в общей сложности проведя более двухсот экспедиций. В результате раскопок выяснилось, что Оптимистическая пещера (Тернопольская область) - самая длинная из гипсовых и шестая по протяженности из всех известных в мире. Первое место в этом рейтинге занимает Мамонтова пещера в штате Кентукки, США. Ее длина составляет 685 581 км.

Даже не каждый тернопольчанин видел, как выглядит Пещера оптимистическая - фото прилагаем ниже.

Что предлагает туристам Оптимистическая пещера - как добраться и посмотреть

Для того чтобы точно узнать, Где самая длинная пещера в мире из гипсовых, нужно правильно выбрать маршрут. В любом случае придется ехать в Тернополь, а затем на машине или общественном транспорте добираться до села Королевка Чортковского района. Дальше можно также проехать на авто, и это займет две минуты, или пройтись пешком 20 минут. Вам необходимо попасть на улицу Оптимистическую и найти Музей украинской спелеологии. Прямо рядом с ним и расположена заветная пещера.

Добравшись к месту назначения, можно заказать экскурсию по подземелью. Важно понимать, что забирать с собой какие-то фрагменты пещеры категорически запрещено, как и менять положение фрагментов подземного хода, жечь их зажигалками, поливать водой или любыми другими жидкостями. К самому похожу также лучше подготовиться заранее - найти удобную закрытую одежду и обувь, купить перчатки, термобелье, каску и батарейки.

Если у туристов не будет какой-то необходимой экипировки, ее можно взять в аренду на месте. Экскурсоводы предлагают разные маршрутки, они отличаются друг от друга уровнем сложности и протяженностью. Для более длительных прогулок по подземелью лучше взять с собой еду и воду. Планировать экскурсию необходимо за 10 дней, это нужно учитывать, собираясь в поездку.

