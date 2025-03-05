Биолог рассказал о самой токсичной пещере в мире, в которой не бывает солнечного света

В пещере Мовиле развита своя уникальная экосистема.

Признаки жизни можно найти даже в самых загадочных местах нашей планеты. Иногда существа выживают даже там, где им нечего делать.

Одним из таких мест является пещера Мовиле в Румынии, о которой рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Отмечается, что более 5 миллионов лет эта пещера оставалась полностью отрезанной от остального мира, скрытая под толстым слоем известняка и глины. В ее глубины никогда не проникал солнечный свет, а воздух представлял собой ядовитое варево из токсичных газов. Большинство форм жизни на Земле погибли бы в течение нескольких минут, если бы оказались там.

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Тем не менее в пещере есть уникальная экосистема, которая процветает в полной изоляции благодаря процессу, который редко встречается на суше, поделился биолог.

Трэверс напомнил, что пещеру Мовиле впервые обнаружили в 1986 году, когда румынские рабочие искали место для строительства новой атомной электростанции. Когда геолог Кристиан Ласку совершил первый спуск, он оказался в глубокой и извилистой сети узких туннелей, которая вела в камеру подземного озера, где на поверхности воды плавала густая микробная пена.

Биолог подчеркнул, что в любой другой экосистеме жизнь питается солнечным светом. Пещера Мовиле является исключением.

По словам Трэверса, секрет экосистемы Мовиле заключается в хемосинтезе. Вместо того чтобы использовать солнечный свет, основу пищевой цепочки здесь составляют бактерии, которые извлекают энергию из токсичного химического коктейля пещеры. Эти микробы окисляют метан, аммиак и сероводород, генерируя питательные вещества, необходимые для процветания экосистемы.

Кроме того, спуск в пещеру является далеко не легкой задаче, предупредил биолог. Уровень кислорода внутри колеблется между 7% и 10% по сравнению с 21% в обычном воздухе. Более того, уровень углекислого газа в 100 раз выше, чем на поверхности.

Также в воздухе также присутствует сероводород. Биолог объяснил, что этот газ печально известный своей вонью тухлых яиц и способностью вызывать остановку дыхания в больших дозах. Не менее экстремальна и сама вода, в которой почти нет растворенного кислорода и которая переполнена токсичными соединениями.

Трэверс добавил, что бактерии внутри пещеры поддерживают целую экосистему беспозвоночных, включая пиявок, пауков, псевдоскорпионов, многоножек и изопод. Организмы эволюционировали в полной изоляции в течение миллионов лет, что привело к появлению 37 эндемичных видов, которые больше нигде не встречаются на Земле.

Каждый год в пещеру допускается лишь небольшое количество исследователей. Это делается не только для того, чтобы защитить исследователей от враждебной атмосферы пещеры, но и для сохранения хрупкого баланса ее экосистемы, подчеркнул биолог.

Другие уникальные места на Земле

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о глубочайшей пещере в мире с уникальной экосистемой. Это пещера Веревкина, которая спрятана в массиве Арабика на Западном Кавказе.

Кроме того, ученые заметили, что в Долине Смерти огромные камни движутся сами по себе. Ученые смогли наблюдать за настоящим "ралли" камней.

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