Астрофотограф зафиксировала уникальную тройную структуру Млечного Пути

Фотограф провела ночь на заснеженной горе, чтобы снять редкую тройную арку Млечного Пути.

Астрофотограф Анхель Фукс провела ночь на вершине горы Дент-д’Эрен, расположенной на границе Италии и Швейцарии рядом с массивом Маттерхорн, чтобы запечатлеть редкое астрономическое явление – так называемую тройную галактическую арку. Об этом сообщает PetaPixel.

Высота вершины составляет почти 14 000 футов (около 4260 метров). Во время съемки температура опускалась до минус 28 градусов Цельсия (минус 18 градусов по Фаренгейту). Фукс заранее планировала экспедицию, так как подобные условия требуют точной подготовки и координации.

Фотограф отмечает, что двойная дуга Млечного Пути видна с Земли лишь в ограниченный период года, около времени равноденствия. При этом возможность увидеть одновременно зимнюю и летнюю дуги в одну ночь является крайне редкой.

Видео дня

Фукс впервые заинтересовалась этим явлением несколько лет назад, когда поняла его структуру и особенности. Ранее она уже пыталась снять его с высоты около 3000 метров, и тот результат получил широкое внимание. Однако со временем она решила подняться выше, чтобы получить более темное небо и более чистые условия для съемки.

По словам фотографа, вершина Дент-д’Эрен является сложной и редко посещаемой даже опытными альпинистами, особенно в зимнее время и ночью. Она отмечает, что условия высокогорной съемки и астрономической фотографии часто несовместимы из-за разного оборудования и требований.

Для реализации проекта Фукс работала вместе с горным гидом Рихардом Ленером. Они организовали подъем с использованием вертолета, который доставил их на вершину горы.

С собой фотограф взяла специализированное оборудование: астромодифицированную камеру Nikon Z6 II, объектив Nikkor Z 20mm f/1.8 и трекер движения звезд Benro Polaris. Также она использовала спальный мешок, рассчитанный на температуру до минус 30 градусов, альпинистские ботинки с кошками, страховочную систему и дополнительное теплое снаряжение.

Фукс подчеркивает, что на вершине использовалась система страховки, так как передвижение вне палатки требовало постоянного крепления из-за опасности снежных карнизов.

Экспедиция сопровождалась значительными рисками, включая возможную невозможность возвращения вертолета из-за погодных условий. По словам фотографа, это стало причиной того, что она не сразу рассказала о планах близким.

Перед экспедицией Фукс провела акклиматизацию на горе Дент-д'Эренс на границе Италии и Швейцарии и тестировала оборудование. В ходе подготовки она столкнулась с технической проблемой: камера записала серию снимков, но файлы не сохранились на карту памяти, что оказалось связано с особенностями работы беззеркальных камер при экстремально низких температурах. После перезагрузки устройства проблема была решена, но фотограф отметила необходимость постоянной проверки результатов съемки.

Фотограф заранее составила подробный план ночи, включая временные окна для съемки различных этапов освещения: заката, "синего часа", астрономических фаз и периодов видимости различных структур Млечного Пути.

В первой половине ночи была зафиксирована зимняя дуга Млечного Пути, во второй – летняя дуга, которая считается более известной, поскольку включает центр галактики и отличается высокой плотностью звезд.

При анализе снимков Фукс обнаружила третий элемент, не относящийся напрямую к Млечному Пути. Это было слабое овальное свечение в направлении, противоположном Солнцу.

Это явление называется gegenschein (противосвечение) – слабое свечение, возникающее из-за рассеивания солнечного света межпланетной пылью. Оно наблюдается крайне редко и почти не фиксируется на фотографиях. Фукс отмечает, что его присутствие было заметно уже в необработанных данных.

Таким образом, итоговое изображение включило сразу три компонента: зимнюю и летнюю дуги Млечного Пути, а также gegenschein, что и сформировало редкую тройную галактическую арку.

После возвращения фотограф провела длительный этап обработки материала. По ее словам, работа над изображением заняла около 40 часов.

Фукс также отмечает, что подобные наблюдения становятся все более редкими из-за светового загрязнения, особенно в Европе, где для получения темного неба приходится подниматься на значительную высоту.

После завершения проекта фотограф поделилась результатом с семьей, которая изначально с опасением восприняла экспедицию, но позже выразила желание получить печатную версию изображения.

Уникальные астологические явления

Ранее суперкомпьютер NASA Pleiades получил новые данные об облаке Оорта - огромной теоретической сферической оболочке из ледяных объектов, которая окружает нашу Солнечную систему. В течение длительного времени внешний вид облака Оорта был неизвестен, однако новые исследования свидетельствуют о том, что оно может иметь не такую простую сферическую форму, как считалось ранее.

Также ученые обнаружили, что скопление звезд на небе может прятать в своем сердце тайну - рой из более 100 черных дыр, каждая из которых весит в 20 раз больше массы Солнца. Речь идет о звездном скоплении Паломар 5, которое простирается на 30 000 световых лет и расположено на расстоянии примерно 80 000 световых лет.

Вас также могут заинтересовать новости: