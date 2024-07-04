Исследование показало, что желание кота подрать ваш диван напрямую связано с уровнем его (кота, а не дивана) стресса.

Коты любят точить когти о древесину, что является для них нормальным поведением. Но в квартире это часто становится проблемой, когда при отсутствии обычного дерева кот использует с этой целью ваш диван или кресло. Группа ученых провела исследование и, как утверждается, нашла решение этой проблемы.

"Мы видим четкую связь между определенными факторами окружающей среды и частотой царапанья котов", - говорит доктор Ясемин Салгирли Демирбас, ветеринар-исследователь из Университета Анкары (Турция) и главный автор исследования

В частности, выяснилось, что присутствие детей в доме, а также активные игры и ночная активность значительно способствуют повышению царапин на мебели. Коты с агрессивным или "разрушительным" характером также демонстрируют больший уровень царапанья.

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Исследователи говорят, что стресс является основной причиной нежелательных царапин. Например, присутствие детей, особенно когда они маленькие, может усилить стресс у домашних животных.

Игривость может быть еще одним фактором, связанным со стрессом, поскольку когда коты долго играют, их уровень стресса может повыситься из-за непрерывной стимуляции.

"Наличие безопасных укрытий, мест для наблюдения с высоты и широких возможностей для игр также может помочь уменьшить стресс и обратить кота к более конструктивному поведению", - говорит доктор Салгирли Демирбас.

Эксперты предлагают создать несколько коротких игровых сеансов, имитирующих успешные сценарии охоты, что является ключом к успеху. Эти игры с большей вероятностью поддержат интерес кошек и уменьшат стресс, что, в конечном итоге, может уменьшить количество чрезмерных царапин на мебели.

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