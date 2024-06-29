Эти пушистики любят проводить время на коленях своего хозяина.

Общее количество пород кошек в мире достигает около 200. С таким разнообразием сложно подобрать себе четверолапого друга, но если вы хотите завести пушистую ласковую кошку, Country Living советует обратить внимание на эти породы.

1. Персидская кошка

Это самая популярная порода среди пушистых кошек. Чрезвычайно эффектная шерсть такой породы представлена около в 50 цветах и оттенках. Однако его самый известный вид - белый. Если вы думаете взять такого котика в свою семью, будьте готовы постоянно ухаживать за длинной и густой шерстью четвероногого друга. Кроме того, этой породе нужно регулярно делать чистку вокруг глаз из-за кожаных складок возле носа.

Взамен вы получите добродушного и ласкового компаньона. Персы известны своим мягким характером, что делает эту древнюю породу отличным выбором для пожилых людей или семей со старшими детьми.

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2. Мэйн кун

Эти коты одни из самых больших по размерам. Иногда вес самцов может достигать 11 килограммов и более. Но на самом деле он больше нежный великан. Коммуникабельная порода известна своим дружелюбным, но спокойным поведением и любовью к воде и играм. Они прекрасно коммуницируют с маленькими детьми и другими домашними животными, а средний возраст их жизни - 13 лет.

3. Экзотическая короткошерстная кошка

Несмотря на то, что, на первый взгляд, такие кошки кажутся злыми и нелюдимыми, они любят спать и нежиться на коленях у своего хозяина. Они также хорошо ладят с другими домашними животными и детьми.

В то же время за шерстью такой кошки ухаживать нетрудно - ее стоит вычесывать лишь раз в неделю. Однако, как и в случае с персами, вам также может понадобиться протирать им вокруг глаз и складки на лице.

4. Рэгдол

Рэгдолам становится одиноко, когда они целый день проводят дома одни. Эксперты говорят, что в компанию этой породы вы смело можете завести пса и они прекрасно подружатся. Такие кошки очень быстро учатся и адаптируются. Будьте готовы, что такие кошки сразу будут бежать к вам на колени, как только вы где-то присядете.

Линяют рэгдолы не сильно, поэтому вычесывать их рекомендуют 1-2 раза в неделю.

5. Турецкая ангора

Хотя они не любят обниматься или сворачиваться калачиком на коленях, однако эта порода будет радостно приветствовать вас, когда вы возвращаетесь домой и ластиться у ног. Они также ловкие и энергичные, любят лазить, играть с игрушками и даже не боятся воды.

Из-за длинной шерсти их нужно расчесывать несколько раз в неделю. Они также преданные и любящие, и прекрасно вписываются в семьи со старшими детьми.

6. Cелкирк-рекс

Шерсть таких кошек похожа на то, что им сделали химическую завивку. В этом и есть их уникальность. Благодаря ласковому характеру этой породы, они очень игривые и терпеливые питомцы, которые любят обниматься со своим хозяином. Вычесывать их нужно дважды в неделю.

7. Бирманская кошка

Игривые по своей природе, они сохраняют энергию котят даже в зрелом возрасте. Они также известные альпинисты, поэтому планируйте приобрести несколько кошачьих деревьев, если не хотите, чтобы ваш четвероногий друг прыгал по шторам.

Бирман не такой ласковый, как рэгдолл, но он станет прекрасным дополнением почти к любой семье, которая может найти время, чтобы играть с ними каждый день.

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