Самым высоким человеком был Роберт Вадлов, который имел рост 2,72 метра.

Тысячелетиями люди рассказывали истории о великанах, от циклопов греческой мифологии до библейского Голиафа. Однако это лишь выдумки, или люди-великаны действительно существовали? Об этом рассказывает Live Science.

Если человека ростом более 2 метров считать великаном, то да. Речь идет о самом высоком человеке в мире Роберте Вадлоу, который вырос до 2,72 метра, прежде чем умер в возрасте 22 лет в 1940 году, согласно Книге рекордов Гиннеса.

Отмечается, что Вадлоу был намного выше среднего роста мужчин в США, составляющего 1,75 метра, и даже выше, чем некоторые интерпретации библейских описаний Голиафа. Однако случай с Вадлоу не был магическим, ведь его рост был обусловлен болезнью.

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"Большинство [гигантских] пациентов имеют проблемы с гормоном роста. Это то, что было у Роберта Вадлоу", - отметила профессор эндокринологии из Лондонского университета королевы Марии Марта Корбониц в интервью Live Science.

По ее словам, основной причиной гигантизма является повышенный уровень гормона роста, который вырабатывается гипофизом в головном мозге. В основном эти высокие уровни вызваны доброкачественной опухолью.

"Одной из причин, почему мы вряд ли увидим еще одного человека такого роста, как у Вадлоу, является то, что врачи теперь могут удалить опухоль и использовать лекарства, чтобы остановить рост, поскольку гигантизм и опухоль угрожают здоровью человека. Другие состояния могут привести к тому, что люди становятся чрезвычайно высокими. К ним относится синдром Марфана, генетическое заболевание, которое приводит к тому, что кости становятся длиннее", - объяснила врач.

Однако некоторые люди вырастают до экстремальных высот без известных заболеваний, среди них бывший самый высокий человек в мире Бао Сишунь, рост этого человека составляет 2,36 метра. По словам Корбониц, такие люди, скорее всего, имеют набор генетических вариантов, которые предрасполагают их к высокому росту.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, древнеегипетские писцы имели ужасную осанку, ведь работали в тесных и сгорбленных позах, которые были настолько искривленными, что это могло приводить к развитию остеоартрита в суставах и других проблемах со скелетом. На кистах этих людей ученые заметили уникальные вмятины на обеих коленных чашечках каждого переписчика и "сплющенную поверхность на кости в нижней части правой лодыжки", отмечают в исследовании.

Также ученые рассказали, что происходит с мозгом человека в последние минуты его жизни. По их словам, умирающий человек видит свет, слышит голоса, чувствует себя вне тела, парит в воздухе.

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