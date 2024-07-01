Новости мира сейчас интересные. Робот, который работал в городском совете Куми и занимался преимущественно документооборотом и выполнением курьерских задач, разбился, сбросившись с двухметровой лестницы, что некоторые расценили как первый в Южной Корее "робосуицид".
Об этом пишет Interesting Engineering. Очевидцы сообщили, что перед падением робот начал крутиться на месте: сейчас инженеры пытаются выяснить, что именно вызвало странное поведение робота. Скорее всего, имела место обычная техническая неисправность, а не "эмоциональный срыв из-за стресса от рабочей нагрузки".
Известно, что "робот-супервайзер" был образцовым сотрудником с момента своего назначения в августе прошлого года. "Официально это была часть мэрии, один из нас", - заявил чиновник из Северной Кореи.
Робот мог вызывать лифт и самостоятельно перемещаться между этажами. Сообщается, что он работал с 9 до 18.00 и даже имел собственное удостоверение госслужащего.
Разработчиком робота выступила американская компания Bear Robotics. Она известна созданием универсальных автономных устройств, которые можно использовать, в частности, в сфере общественного питания.
Интересные новости - сегодня это стоит знать
Напомним, ранее знаменитая своими передовыми разработками американская компания Boston Dynamics представила новую версию хорошо известного антропоморфного робота Atlas.
Незадолго до этого Boston Dynamics попрощалась с предыдущей версией робота, которая доказала свою способность бегать и прыгать. При этом движения робота были очень похожими на человеческие.