Рассказываем, почему в Советском Союзе запрещали писать левой рукой и с чем это было связано.

Наши родители и бабушки с дедушками помнят, что во времена Советского Союза школьников обучали писать только правой рукой. Считалось, что левой держать ручку или карандаш нельзя. УНИАН выяснил, почему в СССР переучивали левшей на самом деле.

Для чего переучивают левшей - мнение советских педагогов

Согласно историческим сводкам, такого рода исправления начались в 19-м веке из-за исследований некоторых ученых. Они выдвинули гипотезу, что у людей, пишущих левой рукой, может развиться слабоумие. Позже оказалось, что это не так - более того, подобная практика привела к отрицательным результатам. Одновременно с этим выяснилось, почему левшей нельзя переучивать - ребенок, вынужденный писать другой рукой, испытывал неудобства, из-за этого начинал нервничать и заикаться.

О том, чем плохо переучивание левшей, не задумывались не только на территории СССР - так делали во всем мире. Главный аргумент - человеку с активной именно правой рукой будет проще жить, ведь большинство приспособлений в быту предназначены для правшей.

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Почему левшей переучивали, руководствуясь суевериями

Несмотря на то, что в Советском Союзе религия считалась опиумом для народа, а любые "бабкины приметы" были под запретом, люди все равно в них верили. По народным поверьям, все левши прокляты с рождения, ведь левая сторона тела - "привет" от лукавого.

Ребенка, родившегося левшей, еще во времена Средневековья считали наследником Дьявола и могли даже сжечь на костре. Такой логикой руководствовались не только католики - в Японии люди были уверены, что мужчине, который пишет левой рукой, сложнее найти женщину и создать счастливую семью.

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