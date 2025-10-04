Впервые за 53 года: астронавты NASA готовят уникальную космическую миссию

Миссия Artemis II станет первым этапом на пути к высадке астронавтов в 2027 году.

Спустя 53 года после завершения программы "Аполлон" американское космическое агентство NASA готовится осуществить новый шаг в исследовании Луны. В рамках программы "Артемида" уже в ближайшие месяцы состоится запуск миссии Artemis II, которая станет первым полетом с экипажем за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года, пишет Ecoportal.

Миссия продлится около десяти дней. Четыре астронавта отправятся в глубокий космос на капсуле Orion, закрепленной на 98-метровой ракете Space Launch System (SLS), и совершат облет вокруг Луны. Высадка на поверхность пока не предусмотрена - главная цель заключается в испытании систем, необходимых для дальнейших полетов.

Этот полет станет подготовкой к следующему этапу - Artemis III, во время которого в 2027 году планируется высадка астронавтов на поверхность Луны с помощью модифицированного корабля SpaceX Starship.

NASA отмечает: безопасность экипажа превыше всего. Именно поэтому старт, предварительно запланированный на апрель, могут перенести на февраль 2026 года. В космическом центре Кеннеди продолжаются последние подготовительные работы - инженеры завершают сборку ракеты, тестируя новейшие системы запуска и защиты.

Таким образом, миссия Artemis II станет не только символическим возвращением США на Луну, но и важным испытанием технологий для будущих экспедиций - как на естественный спутник Земли, так и на Марс.

