Ученые считают, что на Плутоне может быть океан в жидком состоянии

Для проверки гипотезы о существования жидкого океана ученые провели компьютерное моделирование эволюции Плутона.

Японские геофизики показали, что изолирующий слой газогидратов может сохранять теплый жидкий океан под ледяной поверхностью холодного Плутона.

Соответствующие выводы ученых опубликованы в журнале Nature Geoscience, передает Naked Science.

Летом 2015 года космический зонд New Horizons впервые сблизился с Плутоном и прислал первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников. Наиболее интригующей на Плутоне оказалась равнина Спутника - светлая, вытянутая и плоская ледяная низина в районе экватора диаметром почти 1500 километров.

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Ученые изначально предположили, что подобные ровные области могут свидетельствовать о присутствии на Плутоне скрытого подо льдом жидкого океана. С другой стороны, с учетом древнего возраста и скромных размеров карликовой планеты такой океан должен был замерзнуть уже очень и очень давно.

В новом исследовании японские ученые демонстрируют механизм, благодаря которому Плутон может сохранять подледный океан до сих пор.

По их мнению, под поверхностью равнины Спутника имеется изолирующий слой газовых гидратов (клатратов), образовавшихся из смеси замерзшей жидкости (здесь - в основном воды) и газов (в основном метана). Они плохо проводят тепло и теоретически могли бы обеспечить достаточную изоляцию для сохранения жидкости в более глубоких слоях.

Для проверки этой гипотезы ученые провели компьютерное моделирование эволюции Плутона начиная еще с формирования Солнечной системы - как с изолирующим слоем клатратов, так и без него.

Расчеты показали, что без сохраняющих тепло газогидратов жидкий океан под поверхностью должен полностью замерзнуть за какой-то миллион лет. С другой стороны, при наличии изолирующего слоя этот процесс растягивается на миллиард лет и более. Поэтому теоретически подповерхностный океан может сохраняться на Плутоне до сих пор.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года космический зонд NASA New Horizons приблизился к объекту Ultima Thule – наиболее удаленной точки Солнечной системы, который фотографировал отправленный с Земли зонд.