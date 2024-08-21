Находки в пещерах долины Дуная на юге Германии показывают, какие способности были у людей каменного века.

В немецком горном массиве Швабский Альб обнаружили сделанные из бивней мамонта фигурки, которым 40 тыс. лет. Археологи называют находки сенсационными.

В частности, во время раскопок была найдена фигурка животного длиной 6 см, у которой не было головы. Ученые убеждены, что это выдра, а профессор археологии Тюбингенского университета Николас Конард описывает этого зверька как "находку года", пишет "Немецкая волна".

Ранее ученые Тюбингенского университета рассказали о найденных в Швабском Альбе произведениях искусства, созданных человеком, три небольшие фигурки, вырезанные из бивней мамонта. По мнению исследователей, возраст фигурок составляет от 35 до 40 тыс. лет и свидетельствует о важнейшем этапе в истории развития человека - умении изображать образы и фигуры.

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Ученые пришли к выводу, что 45 тыс. лет назад человек разумный пришел с востока в регион Дуная и обосновался по соседству с неандертальцами, которые там жили. Таким образом, фигурки, обнаруженные в Швабском Альбе, позволили по-новому взглянуть на расселение и жизнь людей каменного века в Европе.

Другие новости о находках археологов

В конце прошлого года в Германии археологи обнаружили скелет с металлическим протезом руки, возраст которого может составлять около 600 лет.

Археологи обнаружилиостатки римской сандалии возрастом 2000 лет возле древнего военного форта в Баварии. Согласно заявлению Баварского государственного управления по сохранению памятников, поселение возле форта было жилым примерно между 60 и 130 годами нашей эры.

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