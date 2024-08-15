По словам ученых, этот бивень - первая известная окаменелость мамонта, обнаруженная в этом районе.

Коллекционер окаменелостей Эдди Темплтон в начале августа во время прогулки по сельской местности округа Мэдисон (штат Иллинойс, США) наткнулся на бивень мамонта в русле реки Миссисипи, пишет livescience.com.

Как говорится в заявлении представителей Департамента качества окружающей среды штата Миссисипи, мужчина связался с Геологической службой штата Миссисипи, и находку раскопали.

Отмечается, что ученые-исследователи изучили хорошо сохранившийся бивень из слоновой кости длиной 2 метра и весом 270 килограммов и подтвердили, что он принадлежал колумбийскому мамонту (Mammuthus columbi).

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"Когда я узнал, что это мамонт, а не мастодонт, я еще больше обрадовался. Я никогда не находил ни одной части мамонта, но всегда хотел", - заявил Темплтон.

Как рассказал геолог Джеймс Старнс, бивни в этом районе обычно "плохо сохраняются".

Известно, что колумбийские мамонты вымерли между 13 000 и 11 000 лет назад, в то время как их близкие родственники, шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius), сохранялись как вид еще 6 000 лет.

Последние известные шерстистые мамонты жили на острове Врангеля возле Аляски примерно 3700 лет назад.

Напомним, в Перу археологи нашли останки людей, которым может быть более 3 тысяч лет.

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