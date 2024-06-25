Ученые применили рентгеновские лучи для анализа остатков сандалии, раскопанной возле римского форта в Баварии.

Археологи обнаружили остатки римской сандалии возрастом 2000 лет возле древнего военного форта в Баварии.

Согласно заявлению Баварского государственного управления по сохранению памятников (BLfD), поселение возле форта было жилым примерно между 60 и 130 годами нашей эры.

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Все, что осталось от кожаной обуви, которую исследователи проанализировали с помощью рентгеновских лучей - это ее подошва и несколько "хорошо сохранившихся ногтей". Рентгеновские снимки показали, что это была калига, прочная сандалия с подкованными гвоздями, которая была частью униформы, выдаваемой солдатам римских легионеров и вспомогательным войскам. Обувь носили во время марша, а гвозди обеспечивали сцепление.

"Так называемые калиги в основном носили римские солдаты во времена Римской империи. Находка ясно показывает, что обычаи, образ жизни и одежда, которые римляне привезли с собой в Баварию, были переняты местным населением", - говорится в заявлении Амира Адайле, консультанта BLfD.

Согласно заявлению, помимо сандалий, археологи обнаружили на месте поселения остатки еды, глиняную посуду, серп и "компоненты костюма".

Что такое калиги

По данным музея Тримонтиум в Шотландии, калиги защищали от волдырей и других заболеваний, таких как траншейная стопа. Однако, по данным музея, римская армия начала отказываться от этих сандалий к концу первого века нашей эры. В то время римские солдаты обычно носили закрытые ботинки, известные как кальцеи.

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