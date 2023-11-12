Ученые выяснили, что протез был изготовлен из железа и заменил четыре отсутствующих пальца левой руки.

В Германии археологи обнаружили скелет с металлическим протезом руки, возраст которого может составлять около 600 лет.

Как говорится заявлении Баварского государственного управления по сохранению памятников, аохеологи использовали радиоуглеродный анализ, чтобы установить, что этому человеку было от 30 до 50 лет, и он умер между 1450 и 1620 годами.

Ученые выяснили, что протез был изготовлен из железа и заменил четыре отсутствующих пальца левой руки. "Даже для опытных археологов это была особенная находка", - говорится в заявлении, добавляя, что пальцы, похоже, были ампутированы. Однако почему это произошло и как он мог использовать протез археологи пока не установили.

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"Указательный, средний, безымянный и мизинец индивидуально сформированы из листового металла и неподвижны. Протезные пальцы лежат слегка изогнутыми, параллельными друг другу. Вероятно, протез был прикреплен к культе руки. Внутри протеза был обнаружен материал, похожий на марлю, который владелец, возможно, использовал, чтобы смягчить культю руки", - поделились подробностями археологи.

Археологи нашли скелет в могиле возле церкви во Фрайзинге, недалеко от Мюнхена.

В департаменте сообщили, что археологи ранее обнаружили около 50 подобных протезов в Центральной Европе позднего средневековья — примерно с 1300 по 1500 годы - и раннего Нового времени - примерно с 1500 по 1800 годы.

Департамент также отметил один особенно продвинутый пример протеза, который носил немецкий рыцарь XVI века Гетц фон Берлихинген. В нем говорилось, что после того, как Гетц потерял правую руку во время боя, он начал носить вместо нее "подвижный" и "чрезвычайно технически сложный" протез.

Другие археологические находки в Германии

В Германии археологи обнаружили древний меч, который находится в очень хорошей сохранности, как для артефакта времен бронзового века. Меч, имеющий восьмигранную рукоятку, найден в захоронении в городе Нердлинген и был выкован в XIV века до н.э.

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