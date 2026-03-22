На глубине 6200 метров нашли черные яйца: японские ученые открыли их и удивились

Глубоководная экспедиция у берегов Японии принесла сенсационное открытие.

На глубине почти 6200 метров под поверхностью Тихого океана ученые обнаружили прикрепленные к скале таинственные черные яйца – структуры, в которых, как оказалось, находился ранее неизвестный вид плоских червей.

Открытие было сделано во время робототехнического исследования абиссопелагической зоны – региона, характеризующегося экстремальным давлением, полной темнотой и ограниченными биологическими данными. Такие глубины представляют собой нижнюю границу большинства океанских бассейнов, где наблюдения остаются редкими и зачастую фрагментарными, пишет The Daily Galaxy.

Исследователи из Токийского университета и Университета Хоккайдо извлекли несколько таких объектов для анализа, поначалу не будучи уверенными, были ли это яйца или иная форма жизни. Последовавшее за этим детальное изучение выявило нечто гораздо более необычное, чем ожидалось.

Роботизированное погружение обнаружило странные черные сферы

Объекты были впервые замечены во время погружения телеуправляемого необитаемого подводного аппарата на глубине примерно 6200 метров в Тихом океане. В исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, поясняется, что сферы выглядели иссиня-черными и были прочно прикреплены к скале, выделяясь на фоне в остальном скудной глубоководной среды.

Учитывая дефицит биологических образцов из этой зоны, команда решила собрать несколько экземпляров, несмотря на то, что не знала об их происхождении. Морской исследователь Ясунори Кано, пилотировавший аппарат, инициировал сбор, чтобы структуры можно было изучить в контролируемых условиях.

Что на самом деле скрывали "черные яйца"

После доставки на поверхность образцы были отправлены специалистам по беспозвоночным в Университет Хоккайдо. Первичные наблюдения не сразу прояснили их природу. "Когда я впервые увидел их, поскольку я никогда не видел коконов плоских червей (и не знал, как они выглядят)", – исследователь Кэйити Какуи сначала заподозрил, что это могут быть протисты.

Более тщательный осмотр изменил это предположение. Когда одна сфера была вскрыта, вытекла млечная жидкость, обнажив внутри маленькие хрупкие белые организмы. Какуи описал этот момент, пояснив, что после распределения жидкости:

"Я обнаружил в оболочке хрупкие белые тела и впервые понял, что это кокон плоских червей (Platyhelminthes). В то время я не знал, насколько редкой была эта находка, и не мог определить, к какой группе плоских червей они относятся. Я с нетерпением ждал возможности изучить их после возвращения в свою лабораторию".

Каждый кокон содержал несколько развивающихся плоских червей, что подтвердило: эти структуры являются репродуктивными капсулами, а не просто яйцами.

Новый рекорд глубины для плоских червей

ДНК-анализ позже подтвердил, что организмы принадлежат к ранее неописанному виду внутри типа Platyhelminthes. Как заявляет исследование, теперь они представляют собой самую глубокую известную регистрацию свободноживущих плоских червей.

Более ранние наблюдения фиксировали плоских червей на глубине около 5200 метров, хотя те находки были неопределенными, так как экземпляры были прикреплены к дрейфующему материалу. Это новое открытие предоставляет четкие доказательства того, что плоские черви живут на глубине почти 6200 метров.

Исследователи также отметили, что эти глубоководные экземпляры внешне похожи на мелководных плоских червей и не проявляют серьезных различий в развитии, несмотря на экстремальную среду. Эта деталь порождает вопросы о том, как такие организмы выживают в условиях, которые когда-то считались слишком суровыми для их вида.

Ранее УНИАН сообщал, что один вулкан в Европе может проснуться в любой момент.

Вас также могут заинтересовать новости: