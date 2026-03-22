Вулкан в Европе может проснуться в любой момент: ученые предупреждают о катастрофе

С помощью искусственного интеллекта ученые выявили под морским дном колоссальное скопление магмы.

Ученые обнаружили под греческим островом Санторини огромную магматическую камеру. С помощью алгоритмов ИИ было идентифицировано целых 300 миллионов кубических метров расплавленной породы. Это прорывное открытие, основанное на анализе сейсмических данных, вызывает серьезные опасения за будущее популярного архипелага.

Эксперты подчеркивают, что магма может начать движение вверх в любой момент, пишет TwojaPogoda. Все началось летом 2024 года. Тогда на острове произошла серия из более чем 28 тысяч землетрясений, самые сильные из которых превышали магнитуду 5. Власти ввели чрезвычайное положение, закрыли школы и эвакуировали тысячи туристов на кораблях.

Кризис продолжался до февраля 2025 года, вызвав панику во всем регионе Эгейского моря.

Благодаря современным методам исследования удалось воссоздать движение магмы практически в реальном времени. Расплавленная порода переместилась из глубин коры и остановилась на глубине около 4 километров под морским дном. Она находится между Санторини и близлежащим подводным вулканом Колумбо, оказывая огромное давление на окружающие породы.

Хотя магма не достигла поверхности, риск извержения остается реальным. Подводный взрыв Колумбо мог бы вызвать мощное цунами высотой до 20 метров. Волны достигли бы побережья Греции, Турции и Крита в течение 30–60 минут, уничтожив порты и инфраструктуру.

Также весьма вероятно, что цунами дало бы о себе знать на островах, расположенных даже в 100 километрах от вулкана. Эксперты склоняются к утверждению, что разрушения охватили бы всю восточную половину Средиземного моря.

Исторические уроки и современные риски

История Санторини показывает, насколько опасен этот вулкан. Более 3600 лет назад мощное извержение уничтожило минойскую цивилизацию. В свою очередь, в 1650 году Колумбо стал причиной трагического цунами, унесшего жизни сотен людей. Сегодняшнее открытие напоминает, что вулканические системы все еще эволюционируют и остаются непредсказуемыми.

К счастью, Греция усилила мониторинг. На острове работает более 50 сейсмографов, плавучие буи и спутники, отслеживающие каждый миллиметр изменений рельефа. Благодаря этому ученые могут прогнозировать угрозы заранее, а у жителей есть 48 часов на эвакуацию в случае тревоги.

Эвакуация будет огромным логистическим вызовом, так как в один день в пик сезона в регионе может находиться до 50 тысяч туристов. Власти планируют перемещать их в безопасное место с помощью паромов, поскольку авиасообщение может быть отрезано из-за выбросов пепла.

Ситуация на Санторини в настоящее время стабильна, но требует постоянной бдительности. Туристы вернулись на прекрасные пляжи, но эксперты призывают к осторожности. Новые технологии ИИ дают надежду на лучшие прогнозы, однако природа вулкана напоминает кипящую кастрюлю под крышкой: давление растет, хотя это и не видно невооруженным глазом.

