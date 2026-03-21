Камера на дне Тихого океана засняла то, к чему ученые не были готовы (видео)

Невероятные кадры удалось получить команде National Geographic Pristine Seas во время экспедиции к берегам Тувалу.

Когда ученые устанавливают на морском дне скрытые камеры, известные как BRUVS (дистанционные подводные видеосистемы с приманкой), они обычно готовы увидеть практически что угодно. Однако, когда команда National Geographic Pristine Seas установила такую систему в районе рифа около Ниулакиты, небольшого острова на юге Тувалу, произошло нечто особенно удивительное.

Любопытный осьминог потянул их утяжеленную камеру с такой силой, что сдвинул ее с места, пишет Discover Wildlife.

"На этих кадрах мы видим, как дневной осьминог (Octopus cyanea) подтягивает контейнер с приманкой системы BRUVS к своему выступу на близлежащей скале и начинает исследовать его своими щупальцами", – отмечает Крис Томпсон, морской эколог из National Geographic Pristine Seas.

"Дегустация" металла - зачем хищник пытался вскрыть научное оборудование

Осьминоги невероятно умны и обладают особыми способами восприятия окружающего мира, например, с помощью химических рецепторов на щупальцах.

"Осьминоги охотятся, "пробуя на вкус" добычу с помощью специальных рецепторов на присосках своих щупалец", – заявляет Томпсон. "Поэтому, как только он захватывает контейнер, этот осьминог начинает ощупывать его, чувствует вкус вкусных сардин внутри и пытается пробраться внутрь".

Сдвинуть камеру – задача не из легких. "Эти камерные установки (BRUVS) утяжелены свинцовыми грузами на опорах и довольно тяжелые (около 10–15 кг), так что то, что осьминог может их сдвинуть, впечатляет!" – отмечает он.

