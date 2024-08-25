Ранее было исследовано, что черные дыры излучают фотоны и крупные субатомные частицы.

Развитые инопланетные цивилизации, если они существуют, могли бы удовлетворять энергетические потребности своей родной планеты, мигрируя возле миниатюрных черных дыр и улавливая потенциально неограниченную энергию вокруг них. Об этом говорится в новом исследовании астрофизика из Гарварда Ави Лоеба, пишет The Independent.

"Такие "спутники" черных дыр могут быть признаком наличия высокоразвитых пришельцев и могут быть использованы для поиска жизни за пределами Солнечной системы", - отмечает исследователь.

В издании отметили, что черные дыры излучают фотоны и крупные субатомные частицы, известные под общим названием "излучение Хокинга", которое назвали в честь известного физика Стивена Хокинга, который первым теоретически описал этот процесс. В частности, в 1974 году он высказал предположение, что черная дыра может светить сама по себе даже без внешнего источника топлива.

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В то же время новое исследование показывает, что достаточно технологически развитая инопланетная цивилизация может создать свою "мини" черную дыру и использовать ее для своих энергетических нужд. Поэтому в этой системе инопланетяне могут использовать импульс вращающегося диска материи вокруг такой черной дыры для производства энергии.

Также доктор Лоеб считает, что они могли бы загружать материю в черную дыру и использовать излучение Хокинга, которое образуется в результате этого.

"Гарвардский ученый подсчитал, что такая черная дыра, созданная с этой энергетической целью, весила бы всего 100 000 тонн. Это настолько мало, что черные дыры такого размера могут испаряться менее чем за полтора года, если их не контролировать, но их можно поддерживать, бросая в них небольшие количества материи", - отмечают в материале.

По словам ученого, в обмен на выброшенную в нее материю, такая черная дыра может обеспечить "бесконечный источник энергии".

"Эта система черных дыр - самый эффективный двигатель, о котором я когда-либо думал. Топливо превращается в энергию с идеальной эффективностью в 100 процентов, поскольку масса, падающая в черную дыру, в конечном итоге выходит в виде излучения Хокинга. Единственным другим методом преобразования массы в излучение с такой эффективностью является аннигиляция материи-антиматерии", - объясняет гарвардский исследователь.

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